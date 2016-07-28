上半年中国保险业经营效益大降但较一季度改善 下半年要防范利差损风险（更新版）

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路透北京7月28日 - 受利率下行叠加股市低迷影响，中国保险业上半年利润和资金运用收益同比均大降，但较一季度有所改善。中国保监会官员周四指出，下半年保险业经济效益还会持续受到资本市场投资收益低的影响，并要防范利差损带来的风险。

保监会公布数据显示，中国保险业上半年实现资金运用收益同比下降42.32%，预计利润总额同比降54.05%；资金运用收益率2.47%，同比降2.69个百分点。

此前数据显示，一季度保险业预计利润389.36亿元，同比下降55.29%；保险资金运用收益率1.20%，同比下降1.03个百分点。

保监会指出，今年上半年中国保险行业呈现快速发展态势，保险业资产总量14.27万亿元，较年初增长15.42%。其中外资保险公司市场份额略有增加。

“下半年（保险公司）的表现还要看资本市场运行情况，现在低利率的环境对保险资产配置也有较大影响，...下半年经济效益还会持续受到资本市场投资收益低的影响。”保监会信息统计部段海洲在发布会上表示。

他认为，下半年保险行业要防范利差损带来的风险，这是较突出的风险。在资产配置上保险公司也会面临一些难度。

数据显示，受资本市场一季度急速下挫和费用上升影响，上半年保险公司预计利润总额1,055.86亿元人民币，同比减少1,241.99亿。其中产险公司利润降43.49%，寿险公司降65.6%，再保险公司降58.79%，资产管理公司则增16.64%。

在上半年保险公司资金运用余额中，银行存款和债券余额占比为52.28%，较一季度末下降了3.5个百分点，实现收益比去年同期减少26.19亿元；股票和证券投资基金余额占比13.5%，较一季度末下降0.53个百分点，实现收益减少2,612.1亿元。

保监会上周公布数据显示，上半年保险业原保险保费收入18,812.82亿元，同比增长37.29%，同比增幅较前五月的38.18%进一步下滑。截至6月底，保险业资金运用余额12.56万亿元，较年初增长12.37%。（完）