中国去年险资投资收益率为5.66% 行业经营利润同比降近三成--保监会

他指出，2016年资金运用收益相对2015年下降有多方面原因，主要是低利率环境下固收产品收益下降，资本市场震荡低迷。

他并预计，今年保费收入的增速可能会缓一些，“因为今年金融工作的主线是防风险及去杠杆，因此在监管上可能会更加严一些。”