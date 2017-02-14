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中国财经 | 2017年 2月 14日 星期二 12:12 BJT

中国去年险资投资收益率为5.66% 行业经营利润同比降近三成--保监会

路透北京2月14日 - 中国保监会周二公布，2016年保险行业实现投资收益7,071.13亿元人民币，投资收益率为5.66%，较上年下降近两个百分点；保险行业经营利润约2,000亿元，同比下降近三成。

保监会统计信息部副处长段海洲在新闻发布会上并称，2016年保险行业共实现原保险保费收入3.1万亿元人民币，同比增长27.5%，增速创2008年以来新高；当年资产总量15.12万亿元，较年初增长22.31%。

他指出，2016年资金运用收益相对2015年下降有多方面原因，主要是低利率环境下固收产品收益下降，资本市场震荡低迷。

“（去年）股票和证券投资收益下降2,000多亿元，行业整体收益出现一定幅度下降。”他称。

他并预计，今年保费收入的增速可能会缓一些，“因为今年金融工作的主线是防风险及去杠杆，因此在监管上可能会更加严一些。”

此外，保监会表示，截至2016年底，保险机构累计发起设立债权、股权和项目支持计划659项，合计备案注册规模1.37万亿元。

2015年保险业实现保费收入同比增长20%，行业实现利润同比增长38%；当年保险资金运用实现收益7,803.6亿元，同比增长45.6%，平均投资收益率7.56%。（完）

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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