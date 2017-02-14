中国去年险资投资收益率为5.66% 行业经营利润同比降近三成--保监会

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月14日 - 中国保监会周二公布，2016年保险行业实现投资收益7,071.13亿元人民币，投资收益率为5.66%，较上年下降近两个百分点；保险行业经营利润约2,000亿元，同比下降近三成。
保监会统计信息部副处长段海洲在新闻发布会上并称，2016年保险行业共实现原保险保费收入3.1万亿元人民币，同比增长27.5%，增速创2008年以来新高；当年资产总量15.12万亿元，较年初增长22.31%。
他指出，2016年资金运用收益相对2015年下降有多方面原因，主要是低利率环境下固收产品收益下降，资本市场震荡低迷。
“（去年）股票和证券投资收益下降2,000多亿元，行业整体收益出现一定幅度下降。”他称。
他并预计，今年保费收入的增速可能会缓一些，“因为今年金融工作的主线是防风险及去杠杆，因此在监管上可能会更加严一些。”
此外，保监会表示，截至2016年底，保险机构累计发起设立债权、股权和项目支持计划659项，合计备案注册规模1.37万亿元。
2015年保险业实现保费收入同比增长20%，行业实现利润同比增长38%；当年保险资金运用实现收益7,803.6亿元，同比增长45.6%，平均投资收益率7.56%。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。