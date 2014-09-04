项俊波：未来七年保险资金可运用规模预计将超20万亿元

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京9月4日 - 中国保监会主席项俊波周四表示，2020年中国保费收入将达到5.1万亿元人民币；2014年到2020年，七年间保险资金可运用规模预计将超过20万亿元。
刊登在中国保监会网站的新闻稿称援引他的话称，保险资产管理行业要探索保险投资管理产品化、投资者机构多元化等新模式和新途径。同时，要加强风险监测，健全风控机制，守住不发生系统性区域性风险的底线。
项俊波要求，要做好保险资产管理产品的发行注册工作，建立保险资产管理信息交流渠道，探索保险资产管理产品实现流动性的有效路径。
新闻稿显示，去年，保险全行业实现投资收益3,658.45亿元，同比增加75.45%，平均投资收益率达到5.04%，是近四年来最好水平。十年来，保险资金运用已累计实现投资收益17,967亿元。
在当日召开的中国保险资产管理业协会成立大会暨第一次会员代表大会上，中国人寿保险（集团）公司(2628.HK)(601628.SS)总裁缪建民当选为保险资管协会会长，中国保监会办公厅副巡视员曹德云当选为执行副会长兼秘书长，中国平安保险（集团）(2318.HK)(601318.SS)公司总经理任汇川当选为监事长。
国务院此前发布的关于加快发展现代保险服务业的若干意见指出，到2020年，中国保险业的保险深度（保费收入/国内生产总值）达到5％，保险密度（保费收入/总人口）达到3,500元/人。
保监会此前公布，1-7月原保险保费收入12,831.48亿元人民币，同比增长19.81%；保险业总资产93,250.95亿元，较年初增长12.50%；保险业1-7月赔款和给付支出4,089.07亿元，同比增长17.91%。（完）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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