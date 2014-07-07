中国太保子公司受让安信农险股权

路透上海7月7日 - 中国上海金融国有资产的整合又现新案例。中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一公告称，控股子公司太保产险拟以2.24亿元人民币，从上海国际集团等受让安信农业保险股份公司34.34%股权。

上海国际集团目前是安信农险第一大股东，持有其17.62%股份，国际集团全资子公司上海国有资产经营有限公司持有安信农信16.72%股权，安信农信其余股东大多为上海各郊区县的国资经营公司。

太保集团称，本次交易完成后，通过太保的资源优势和协同效应，有利于提升太保产险在农险领域专业化经营能力。

上海国际集团及上海国资经营公司持有大量上海市属金融机构股权。此前，上海国际集团方面已有一些动作，整合旗下金融资产及加速金融资产证券化，例如推动国泰君安证券收购上海证券控股权，浦发银行(600000.SS)收购上海国际信托控股权等。

国泰君安正积极推动其A股上市进程。国内媒体今日报导估计，未来浦发银行、国泰君安及中国太保将成为上海金融国有资产整合上市的三大平台。

中国太保前十大股东较多为上海市政府所属国有企业，包括申能集团、上海国资经营公司、上海久事公司等。

中国太保A股上周五收报18.23元，过去一个月累计上涨9.4%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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