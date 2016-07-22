中国保险业要为过剩产能行业并购重组提供资金支持--保监会主席

路透上海7月22日 - 中国保监会主席项俊波表示，“十三五”（2016-2020年）期间，保险业要积极探索新路径，更好地服务国家供给侧结构性改革和实体经济发展大局，保险业要为过剩产能行业的并购重组提供资金支持。

保监会网站新闻稿援引他指出，保险业要积极参与多层次资本市场建设，多种形式推进保险资金直接投资；为国家重大战略、重大民生工程以及基础设施建设、新经济增长和产业升级、过剩产能行业的并购重组提供资金支持。

他认为，当前和今后一个时期，保险业要重点防范10个方面的风险，包括：公司治理风险，产品风险，资金运用风险、偿付能力不足风险，利差损风险，流动性风险，资产负债错配风险，跨市场、跨区域、跨行业传递的风险，行业声誉风险等。

项俊波称，监管部门将围绕“公开”和“透明”，加强保险公司治理建设和监管，清理保险机构股权结构，厘清关联企业关系，不留空白和盲区。完善信息披露制度，对保险机构股权变动、重大投资和关联交易等信息披露做出强制性规定，充分发挥公众监督和市场机制约束作用。

“保监会将大力倡导‘保险姓保’的发展理念，严把股东资格审查标准，在产融结合中筑牢风险隔离墙。”他说。

他还指出，保险机构要密切关注资金运用风险。资本市场波动、企业债券违约、境外投资不确定因素增多，资产负债期限错配、收益错配等问题交织存在，使得未来保险投资面临的风险更加突出，全行业要密切关注，做好应对，加强流动性风险管理，使资产负债错配风险管理成为常态，全面提高保险资产负债管理水平。

保监会将加强偿付能力监管和保险资金运用监管的互联互通，定期开展偿付能力评估，及早发现化解风险苗头，督促偿付能力不达标公司通过调整业务结构、增资等方式尽快改善偿付能力状况。

上海证券报周五报导还引述项俊波讲话称，“这几年，少数公司进入保险业后，在经营中漠视行业规矩、无视金融规律、规避保险监管，将保险作为低成本的融资工具，以高风险方式做大业务规模，实现资产迅速膨胀，完全偏离保险保障的主业，蜕变成人皆侧目的‘暴发户’、‘野蛮人’。”

他表示，这些保险公司激进的经营策略和投资行为，引起了社会广泛关注，经过媒体、网络的放大效应后有些问题甚至成为社会的焦点问题。对于这些热点事件，尤其是负面新闻炒作的问题，如果不积极主动加以应对，就会产生大范围的不良影响，甚至造成严重风险。

近年来，包括安邦保险、前海人寿等部分保险公司，在资本市场上凭借资金优势大举收购上市公司股权，其中社会反响最大的一个例子就是前海人寿及其关联人钜盛华斥资数百亿元收购万科(000002.SZ)(2202.HK)股权，意在获得这家国内最大房企的控制权。（完）