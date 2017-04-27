中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会

路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。

刊登在保监会网站的指导意见指出，要大力发展出口信用保险和海外投资保险，积极构建国别风险咨询服务体系，鼓励保险机构大力发展跨境保险服务，为“一带一路”的贸易和项目提供保障；同时创新保险资金运用方式，为“一带一路”建设提供资金支持。

“‘一带一路’建设为保险业创造了巨大的战略机遇，是保险业全面融入国家战略，扩大对外开放，实现行业跨越式发展的有利契机。”意见称。

意见指出，鼓励政策性保险机构扩大中长期出口信用保险覆盖面，增强交通运输、电力、电信、建筑等对外工程承包重点行业的竞争能力，支持“一带一路”示范项目及相关共建行动的落实。推动放开短期出口信用保险市场。鼓励政策性保险机构加快发展海外投资保险，创新保险品种，扩大承保范围，支持优势产业产能输出，推动高铁、核电等高端行业向外发展，促进钢铁、水泥和船舶等行业优势产能转移。

意见并指出，应充分发挥保险资金规模大、期限长、稳定性高的优势，支持保险机构在依法合规、风险可控的前提下，多种方式参与“一带一路”重大项目建设；支持保险资金通过债权、股权、股债结合、股权投资计划、资产支持计划和私募基金等方式，直接或间接投资“一带一路”重大投资项目，促进共同发展、共同繁荣。

意见称，将稳步推动国内有条件的保险机构“走出去”，积极支持资本实力雄厚、经营管理经验丰富的保险机构在“一带一路”沿线的重点区域铺设机构网点；鼓励保险机构加强国际合作，鼓励保险机构为“一带一路”沿线国家和地区居民提供保险保障服务。

要加强保险监管互联互通，推动中国保险监管标准和技术输出。同时要推进中国风险导向偿付能力体系的国际化，提升其国际影响力，力争成为新兴市场和亚洲地区代表性偿付能力监管体系。

同时，意见强调，保险业在服务“一带一路”建设过程中，要加强对国际局势、宏观经济形势的研判，密切关注沿线国家和地区监管规定和法律法规的变化，进一步强化合规意识和风险意识，完善合规管控体系，增强行业的境外风险防控能力，切实守住不发生系统性风险底线。

28个国家的领导人将在5月14-15日参加北京一带一路论坛。这一会议是为了推进中国国家主席习近平通过数以十亿美元计基础设施投资，扩大亚非欧联系的愿景。（完）

欲览详情，请点选中国保监会网站：here