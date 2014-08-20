个人税收递延型养老保险试点有望提前启动--保监会副主席

路透北京8月20日 - 为应对未富先老的现实，中国保险监督管理委员会副主席王祖继周三表示，保监会将争取创造好的条件，在条件允许的情况下，提前启动个人税收递延型商业养老保险的试点。

他在国新办举行的新闻发布会上称，保监会作为主要的政策执行主体，在个税递延的制度安排、产品设计、流程等相关方面做了大量研究，应该说有一定的技术储备。

“2009年国务院在推动上海加快现代服务业发展和先进制造业发展的文件中，已经明确提出来，要探索发展个税递延的养老保险。从那时候开始，财政部、税务总局、保监会、上海市都做了大量研究。”王祖继称。

他指出，下一步将按照新“国十条”的明确要求，加快这方面工作，和有关部门继续做好前期工作。

保险业的新“国十条”提出，适时开展个人税收递延型商业养老保险的试点，明确规定2015年内启动试点工作。

王祖继表示，开展个人税收递延型商业养老保险，通过延迟纳税的激励政策，可以鼓励社会公众积累几倍甚至十几倍的养老金，这样不仅有利于促进保障体系的建设，而且可以大大减轻财政负担。

在中国快速老龄化的背景下，财政又不是很富裕，社会保险只能是保基本，此举有利于丰富养老保障层次，满足多层次保障需求的职责可以更多地放给市场，以发挥市场配置资源的作用。

所谓个人税收递延型养老保险，是指个人收入中用于购买商业补充养老保险部分，其应缴个人所得税可延期至将来提取商业养老保险时再交税。说得直白些，就是指投保人在税前买入养老保险产品，在领取保险金时再缴纳个人所得税，对投保人而言有一定的税收优惠。

数据显示，从2011年到2015年，中国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万；老年人口比重将由13.3%增加到16%。未来20年，中国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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