中国保险业十三五规划纲要出炉 2020年保险业总资产争取倍增至25万亿元

路透上海9月1日 - 中国保监会网站周三稍晚发布中国保险业发展“十三五”规划纲要，提出到2020年全国保险保费收入争取达到4.5万亿元人民币左右，保险业总资产争取达25万亿元左右，这两项数据均较2015年水平增长约一倍。

纲要还指出，2020年目标还包括中国保险深度达到5%，保险密度达到3,500元/人。大型保险集团综合实力和国际影响力稳步提高，中小型保险公司实现差异化、特色化发展，保险市场体系丰富多元，中国保险业在世界保险市场地位进一步提升。

2015年中国实现保费收入2.4万亿元，五年内年均增长13.4%；保险业资产达12万亿元，保险深度达到3.6%，保险密度达到1,768元/人。中国保险市场规模已先后赶超德国、法国、英国，全球排名由第六位升至第三位。

未来五年中国将完善现代保险市场体系，深化准入机制改革，推动市场主体层次、业务结构和区域布局优化升级。要扩大专业互联网保险公司试点；鼓励区域性、专业性保险公司发展，支持中小保险公司创新发展；持续推动上海保险交易所的建设发展。

纲要称，要加快建立现代保险企业制度，支持符合条件的国有资本、民营资本和境外资本投资保险公司，鼓励资本多元化和股权多元化，推进保险公司混合所有制改革。继续深化国有保险公司改革。支持符合条件的保险机构在境内外上市和挂牌。规范保险公司并购重组。鼓励保险公司在资本、业务等方面与银行、证券、基金等其他金融领域开展多层次合作，探索金融综合经营。

在保险资金运用方面，纲要提出，鼓励保险资金以多种方式支持重大基础设施、棚户区改造、城镇化建设等国家重大项目和民生工程。支持保险资金以债权、股权、股债结合、创投基金、私募基金等方式，向高新技术产业、战略性新兴产业、现代制造业、现代农业等提供长期稳定资金，引导保险资金参与国有企业改革。

另外，要进一步发挥保险公司机构投资者作用，为股票市场、债券市场长期稳定发展提供有力支持。鼓励设立不动产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构，允许专业保险资产管理机构设立夹层基金、并购基金、不动产基金等。探索保险资金开展抵押贷款，支持保险资金参与资产证券化业务。

纲要还指出，保险业要主动对接“一带一路”、自由贸易区建设等国家重大战略，推动保险企业和保险监管“走出去”，开创高水平双向开放新格局，例如扩大中长期出口信用保险覆盖面，增强交通运输、电力、电信、建筑等对外工程承包重点行业的竞争能力；稳步放开短期出口信用保险市场；鼓励政策性保险公司加大海外投资保险的发展力度。

纲要称，积极推动自贸区与香港、澳门和台湾地区的保险产品互认、资金互通、市场互联、人才互动。鼓励境内外航运保险机构落户自贸区，推动国际航运保险中心建设。推动出台离岸保险税收及支持政策，鼓励离岸保险制度在自贸区落地实施。鼓励保险机构开展外汇长期寿险、跨境人民币再保险、自贸区养老保险、影视文化保险、平行进口车保险、保税仓储物流责任保险等业务创新。推动自贸区内保险资金跨境双向投融资试点，支持保险资金参与自贸区内各类国际交易市场。

纲要还指出，支持保险企业在综合考虑自身实力基础上，通过新设、参股及兼并收购境外保险机构的方式，完善全球经营网络布局，提高国际化经营水平。鼓励港、澳、台保险机构与内地保险机构开展深度合作，加快粤港澳合作平台建设。支持中资保险公司参与国际资本市场投融资，稳步推进保险资源配置的全球化。（完）