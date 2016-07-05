焦点：险资分食中国PPP蛋糕 冀望交易平台“添翼”大资管竞争

2013年11月5日，图为在北京拍摄的人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

作者 马蓉

路透北京7月5日 - 在“放开前端，管住后端”的监管思路下，中国保险资金投资政策进一步放开已是大势所趋。保监会最新将险资可投资基础设施范围拓宽至政府力推的PPP（政府和社会资本合作）模式，在助力稳增长的同时，亦是给予险资更多投资自由度，舒缓“资产荒”下的配置压力。

业内人士认为，经济下行压力下优质资产稀缺，基础设施投资计划对于险资的风险偏好、收益、期限等方面要求几乎“完美匹配”；而作为相关配套，险资登记交易平台的推出也值得期待，充分的信息披露及便利的交易转让质押，将令保险产品更具流动性，助推险资积极参与大资管竞争。

“基础设施投资计划有票息和流动性上的补偿优势，加之今年信用风险事件较多，这些投资计划都是高资质的发行人，与公开市场债相比优势明显。”一上市险企不具名人士称，不过，在去年多次降息后，收益水平已经很难达到6%以上。

她表示，险资应与国家整体建设情况相匹配。此前国家在基础设施建设方面较薄弱，保险资金对基础设施的支持也体现在能源、交通等类别；但未来包括公路、铁路、高铁等基础设施已趋饱和，能源现在很多都是过剩产能，因此也需要根据国家政策调整投资方向。

其并提到，除原有的基础设施外，未来关注的一些重点领域还将涉及民生工程方面行业，包括医院、养老中心、体育中心、污水处理、垃圾处理等。

保监会上周日修订发布《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》，在防范风险的前提下，放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围，增加政府和社会资本合作(PPP)等可行投资模式，进一步分散保险资金投资风险。

海通证券报告指出，基础设施投资规模大、期限长、收益稳定、收益率高，有利于险企应对低利率环境下资产荒带来的资产负债匹配压力，提升投资收益利率；同时，债权投资的偿债主体以大型企业为主，偿债能力较好，除国家信用外90%以上都有大型企业或银行担保，增信措施较为充分，基础设施投资风险可控。

保监会数据显示，截至今年5月末，保险资产管理机构累计发起设立基础设施债权投资计划300项、基础设施股权投资计划17项，合计注册（备案）规模8,938亿元人民币；据海通证券报告，这占险资运用余额的7.4%。

**险资介入PPP促股权投资**

业内人士并指出，基础设施投资计划是保监会2006年放开的第一种另类投资，而在“放开前端，管住后端”的思路下，险资投资政策进一步放开可期。

“伴随近几年投资新政的出台，险资可投资的范围品种越来越多，政策趋于宽松是一个方向，这也跟监管的思路理念变化有关。”复旦大学经济学院风险管理与保险学系主任陈冬梅称，“但需要保险公司强化风险的把控，为自己负责。”

此次除给予投资基础设施项目更多自由度外，保监会并鼓励险企采用PPP等投资模式分散风险，这也有利于促进投资、稳定经济增长。

“老办法更多是以债权计划的形式去投资，现在国家推行PPP模式，是让我们更多从资本金的形式参与到基础设施的股权投资中。”上述上市险企人士称，原办法对所投资项目要求严格，包括必须获得省部级以上项目批复，并要求自筹资金、项目资本金分别不低于项目总预算的60%和30%，且资金已实际到位。

陈冬梅认为，虽然股权投资与债权投资风险不同，但取消上述限制并不会增加险资投资的风险。从当时制定两个指标的背景来看，60%、30%两个比例分别是参考发行债券比例的政策和发改委相应的项目资本金的管理政策。

“都是参考其他的，而现在已经出台多个对保险资金运用风险管控方面的政策，比这个更规范，也没有必要在这里再去限制了。”她指出。

至于日后出台的PPP模式配套文件是否会有相应比例限制，陈冬梅认为，还是应采取“实践先行”的原则，即便现在制定也很难给出详细的数字，“还是要做做看，探索一种可能性。”

上述上市险企人士也对此表示认同。据其介绍，该办法在公布前曾向各大保险机构征求意见，监管机构反馈称不会在这个文件中添加细则，给保险公司足够的空间，具体细则将在项目的实施过程中落地，这样也更有利于实践的推动。

中国经济增速下行压力不减。在“三驾马车”中，外贸更多受制于外部环境制约弱态难改，内需也相对稳定，投资仍是中国下半年拉动经济的主要引擎。其中PPP更是近两年政府力推、吸引各种资金介入的重要方式。

**交易平台助险资参与大资管竞争**

值得期待的还有保险资金登记交易平台。该平台不仅让保险产品的信息披露更加充分、便利资管产品的交易转让，更有利于险资与其他资金充分竞争，迎接大资管时代的来临。

不少保险资管人士指出，目前保险产品市场较为混乱，很多机构想投资一个产品，却不知道这个产品的信息，或者想设立产品，不知道投资方的需求；在这种情况下，市场主体多通过直接找人这种低效率的方式进行沟通，有时行业协会也不得不参与其中“牵线搭桥”。

保监会在办法修订的答记者问中指出，将加快保险资金登记交易平台建设，实现基础设施投资计划的登记发行、交易转让、质押融资、资金结算和信息披露等一站式服务功能。

“有这个相当好啊。”一位人寿保险公司资产管理部人士表示，“原来的交易就像在一个大厅，有一堆人，想买什么想卖什么只能靠喊；现在大厅里有一块板，所有的信息都会在板上显示，你可以直接看到，就不用去找、去喊了。”

他指出，信息平台就像一个金融超市，产品及相关信息明码标价，市场参与者可以自由选择，在交易转让、质押等方面的效率将得到提高。

“比如以前质押需要单签合同，我们直接找到交易对手，先签协议、通过两边公司的审核、再报送保监会的流程去做。”他称，以后签一份质押协议可以直接跟平台签，操作上更便捷。

更重要的是，该平台将使得保险资管产品更具流动性，增强险资在大资管时代的竞争力。

上述上市险企人士表示，当前保险体系产品流动性十分不足，而在大资管时代下，如果险资想与银行、券商等机构竞争的话，就需要保险产品跟银行系、证券系的资管产品一样具有流动性，而不只是在保险体系内部流动。

“如果我们的产品没有那么大优势的话，可能对接资金也会有一定的问题，我们希望能够跟上整个(大资管)行业的趋势和节奏。”她称，“个人觉得，未来金融行业的发展趋势会向增强各类非标产品流动性方面去走。”（完）