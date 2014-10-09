保监会放开投连险非标投资限制--报载

路透上海10月9日 - 投资风格相对保守的保险资金，也在逐步放开对非标资产的配置限制。上海证券报周四报导，中国保监会近期下发相关文件征求业内意见，明确强调投连险的投资品种可以包括：虽不具有公开交易市场但具有稳定收益预期的非标准化债权资产。

报导称，多位保险公司人士透露，“十一”长假节前收到了监管下发的《关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知（征求意见稿）》。

征求意见稿显示，除债券、基金、股票等公开交易市场的标准化资产之外，首度明确了投连险的投资品种可以包括非标资产。

非标资产包括但不限于：基础设施投资计划、不动产投资计划、不动产类保险资产管理产品、商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司项目资产支持计划、其他保险资产管理产品等。

征求意见稿还明确要求，对于包含非标资产的投连险投资账户，应明确各投资品种的基础资产、投资方向及筛选标准；同时在产品销售时，就应向投保人主动披露拟投资的非标资产的投资品种、基础资产、投资比例、估值方法、流动性管理策略、主要投资风险等。

比如对于包含非标资产的投资账户，其流动性资产的投资余额不得低于账户价值的10%；全部非标资产的投资余额不得超过账户价值的50%，其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的25%。

征求意见稿中严禁保险公司通过投连险开展通道业务。通道业务是指投连险产品的投资项目和客户资源，主要由同一第三方提供，保险公司仅提供通道服务的业务。

据业内人士介绍，由于保险公司在投连险上所收取的管理费、手续费、退保费等费用较低，因此相较于其他保险产品，更具备成为通道业务的可能性。

此外，并非所有的人身险公司都有资格开展投连险业务。根据征求意见稿，保险公司在设立、变更、分立投资账户时，应符合以下条件：上个季度末偿付能力充足率不低于150%，分类监管评级结果为A或B，最近一年未发生重大违法违规行为，保监会要求的其他条件。

而在充分保护投保人利益的前提下，保险公司可以对投连险投资账户进行变更、合并、分立、关闭、清算，但须符合以下条件：投资账户变更、合并、分立、关闭、清算前后，投保人的账户价值不发生变化；投资账户合并、分立、关闭、清算前，账户价值低于5,000万元，且持有人数低于200人；投资账户合并、分立、关闭、清算方案应至少提前30个工作日通知投保人，并于全部工作完成后10个工作日向保监会报告等。

一旦发现保险公司违反上述规定的，或侵犯保险消费者利益的，保监会可采取责令改正、停止接受投资账户备案、责令停止销售相关投连险产品等监管措施，并依据有关规定予以处罚。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。