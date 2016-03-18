中国将加强中短存续期保险产品监管 规模占比降至20%--保监会

路透北京3月18日 - 中国保监会周五称，将加强对中短存续期产品监管力度，保险公司销售此类产品应将年度保费收入应控制在公司投入资本和净资产较大的两倍以内；并保持综合偿付能力充足率不低于100%，且核心偿付能力充足率不低于50%。

保监会发布的关于规范中短存续期人身保险产品有关事项的通知并称，保险公司对存续期不满一年的中短存续期产品应立即停售，期限在1-3年（不含）的销售规模在三年内按照总体限额的90%、70%、50%逐年缩减，三年后控制在总体限额的50%以内。

根据通知，中短存续期产品的实际存续期间由原先的不满三年扩大至不满五年，相关规定将于下周一（21日）起实施。

“保险公司不能做类似纯理财的投资性产品，通过规模的控制，应该把中短存续期的规模控制在（行业）总规模的20%左右。”保监会人身保险监管部主任袁序成在新闻发布会上指出，2015年有57家保险公司销售中短存续期产品，累计规模保费为6,468亿元人民币，约占人身险总体规模保费的27%。

近几年中小险企推出短期理财产品--万能险，保障期虽为10年或20年，但一年或三年后可以低手续费甚至无手续费退保。而一些通过互联网渠道销售的万能险，甚至短至三个月、六个月就可兑付，成本在8%-10%之间。

袁序成认为，资产负债错配导致的“短钱长用”以及流动性是中短存续期产品的主要风险点，部分险企此类产品规模占比高达90%。

他还提到，新规的实施不会使中短存续期产品规模大幅回落，对险资举牌上市公司影响有限。“据我们测算，目前约6,500亿的规模可能回落至5,000-5,500亿左右，整体影响是可控的。”

另有保监会相关人士透露，2015年三年期以内的中短存续期产品保费净流入3,700亿元，暂无保险公司出现净流出的情况；今年将此类产品规模控制在5,500亿元以内。“主要是控制三年以内的产品规模，而三至五年的规模是扩大的。”

过渡期安排方面，对2015年中短存续期产品保费收入高于当年投入资本和净资产较大者两倍的保险公司，自2016年1月1日起给予五年过渡期；在通知实施之日时，保费收入超过限额的应停止销售，并在三个月内通过增资等方式以重新满足要求；而在通知实施之日后超出限额的，保监会将采取停止开展新业务等监管措施。

保监会主席项俊波在两会期间举行的记者会上称，目前万能险保费收入占人身险的比重与美国等国家40%仍有差距；保监会将于近期在系统内开展万能险风险排查，出台规范中短期存续期产品发展的监管措施。（完）