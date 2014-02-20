中国保监会松绑险资投资（更新版）

* 提高险资入市比例有助提升投资者情绪

* 松绑险资投资范围利于其增加长期稳定收益

* 将根据不同风险收益特征实行比例差异化监管

(新增分析师评论)

路透北京2月19日 -中国保监会周三发布保险资金运用比例监管新规，包括制定不同大类资产的投资总量及集中度监管比例上限，但分析人士认为，提高险资入市比例虽有助于提升投资者情绪，但更多是形式上的意义，同时松绑险资投资范围利于其增加长期稳定收益。

保监会网站新闻稿称，新规规定了监管比例、监测比例和内控比例三类监管比例，并根据不同比例实行差异化管理。同时根据风险收益特征，对资产划分为流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其他金融资产等五个大类资产。

保监会规定投资权益类资产、不动产类资产、其他金融资产、境外投资的账面余额占保险公司上季末总资产的监管比例分别不高于30%、30%、25%、15%，投资流动性资产、固定收益类资产无监管比例限制。

业内人士指出，此次保险资金投资权益类资产比例上限提高5%，按照对现在保险公司投资运营资金规模8万亿人民币的框算，最乐观的情况可以带来4,000亿的增量资金。但实践中险资投资于这一领域的资金的比例只占到10%左右，较其上限仍有较大的距离。

“所以实际能对股市带来多少增量资金短期还要观察，更多是形式上的意义，对投资者的情绪肯定是有一个改善的。”中信证券高级策略分析师张群表示。

“即使是按这种大类监管，险资也不会做的很激进，今年主要来讲，还是放在基础设施债权部分，实际就是稳定险资的收益。”中银国际证券某非银行业分析师亦指出。

他并认为，此次监管要求放松了保险公司投资基础设施债权部分的要求，这将有利于提高险资投资基础设施的占比，助其获得长期稳定的收益，这对险资是非常有利的。

新规还将在大类资产分类基础上，制定不同大类资产的投资总量及集中度监管比例上限，同时调整优化监管比例计算基数。通过法定监管比例的约束，防范系统性风险。

“整体来看，只是其他金融资产那有点变化，以前是20%，现在是25%，另外以前它在投资权益类资产比例是30%，二级市场是20%，一级市场是10%，现在把这个删掉了，今天跟银行股上涨有点关系。”一位券商非银行业分析师认为。

同时规定投资单一上述资产的监管比例均不高于保险公司上季末总资产的5%，投资单一法人主体余额的监管比例不高于保险公司上季末总资产的20%。

针对流动性状况、融资规模和各类别资产等制定风险预警比例。达到或超出监测比例的，制定内部风险控制比例，应当规定履行相关报告或披露义务,并建立动态调整保障机制。

保监会还要求保险公司制定投资内部风险控制比例，经董事会或董事会授权机构审定后向其报告。保监会将对保险资产的分类、定义、品种及相关比例等开展年度审议并进行动态审慎调整。（完）

参看详情，请点选保监会网站 here

(发稿 张晓翀；审校 黄凯/杨淑祯)

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