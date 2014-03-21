保监会预警保险债权投资计划风险--报载

路透上海3月21日 -上海证券报周五报导，中国保监会近日下发内部通知，警示保险债权投资计划四大潜在风险，具体包括：关注部分作为偿债主体的集团母公司的偿债能力不足、关注融资平台风险继续上升以及部分主体债务集中度趋高、发行风险逐步显现的问题。

报告称，仅2013年，新增注册保险债权投资计划90项，注册规模2,877.6亿元人民币，注册数量和规模相当于过去7年的总和；而截至2013年末，12家保险资产管理机构累计发起设立184项基础设施和不动产债权投资计划，注册（备案）规模5,818.6亿元。

但发行规模放量后所致的流动性担忧，加上信息披露的相对缺失，难免会让资本市场担忧保险资金在此类项目上的资产质量问题。

据了解，针对四大潜在风险，保监会下一步将三管齐下加强监管。具体措施包括：进一步落实项目投资问责制度，要求保险资产管理公司和保险公司按照“发行有责，买者自负”的原则，加强风险管控；加强发行人发行质量的监管，对多次发行失败的公司，特别是采用低价竞争手段抢夺市场的公司，采取相应监管措施；同时加强信息披露等。

根据报导披露的数据，融资平台风险值得关注，2013年四季度新增15项以融资平台为偿债主体的投资计划，注册规模合计920亿元，占同期注册规模的73.37%，投资继续加速。以银行担保的占比从2013年三季度末的57.56%下降至2013年四季度末的48.50%，抵质押担保占比则从28.43%提高至40.28%。

另外，规模放量背后，是明显优于其他类投资资产的收益率和投资期限。截至2013年末，保险债权投资计划平均投资期限7.19年，平均年收益率6.31%。其中，2013年新增注册的保险债权投资计划平均投资期限7.21年，平均年收益率6.59%。期限结构和投资收益进一步优化。

而从投资行业来看，2013年不动产行业新增投资加速，达到1,381亿元，占当年新增规模的47.99%，主要集中在公租房和棚户区改造等民生项目；从偿债主体看，2013年新增注册的90项债权投资计划中有49项的偿债主体为融资平台，注册规模1,985.6亿元，占新增规模的69%；从信用增级看，2013年新增注册规模中，抵质押担保占比增长较快，达到34.20%，而大型企业担保占比下降为27.80%。

不过多位接受采访的业内专家称，至少从目前来看，保险资金总体上不会成为地方债务的接盘者。

“从投资区域来看，目前保险债权计划所投向的项目，基本上都是国家级、直辖市、省会城市、计划单列市等行政级别较高的城市重大项目，主要集中在交通、不动产、能源和市政行业，这些地区区域经济发展水平高、财政实力雄厚，地方政府支持力度大且可持续，主体信用风险相对较低。”报导称。（完）

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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