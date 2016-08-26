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中国财经 | 2016年 8月 26日 星期五 18:37 BJT

中国财险上半年净利同比下降26% 因投资收益大减

路透香港8月26日 - 中国最大产险企业--中国财险(2328.HK)周五称，今年上半年净利同比下降26%，因投资收益大减。

据公告，该公司于2016年1-6月净利为106.48亿元人民币，上年同期则为144.22亿元；期内每股盈利0.718元，不派发中期股息。

中国财险表示，上半年综合成本率95%，低于去年的96.5%，也低于行业平均水平，承保利润按年升4.1%至64.46亿元，承保利润率5%。但受资本市场波动影响，投资收益同比大幅下降，导致净利下降。

该公司于6月末的核心偿付能力充足率250.8%，综合偿付能力充足率279.6%。

业绩公布前，该股今日收升1.27%，报12.78港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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