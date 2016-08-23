1-7月中国原保险保费收入同比增长35%至20830.47亿元--保监会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月23日 - 中国保险监督管理委员会公布，1-7月中国原保险保费收入20,830.47亿元人民币，同比增长35.41%，同期资金运用余额较年初增长12.38%。
周二刊登在保监会网站的新闻稿指出，1-7月保险业资金运用余额125,638.28亿元人民币。其中,债券占比33.86%；股票和证券投资基金占比13.72%。
前七月原保险保费收入中，产险公司原保险保费收入同比增长8.35%；寿险公司原保险保费收入同比增长48.17%。
前七月保险业总资产143,259.37亿元，较年初增长15.91%。其中，寿险公司总资产较年初增长19.29%；再保险公司总资产较年初减少45.91%。
保监会新闻稿并称，前七月，保险业赔款和给付支出同比增长23.93%；同期保险业净资产较年初增长4.86%。 （完）
更多细节，请点选保监会网站(here)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。