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中国财经 | 2016年 8月 23日 星期二 16:16 BJT

1-7月中国原保险保费收入同比增长35%至20830.47亿元--保监会

路透北京8月23日 - 中国保险监督管理委员会公布，1-7月中国原保险保费收入20,830.47亿元人民币，同比增长35.41%，同期资金运用余额较年初增长12.38%。

周二刊登在保监会网站的新闻稿指出，1-7月保险业资金运用余额125,638.28亿元人民币。其中,债券占比33.86%；股票和证券投资基金占比13.72%。

前七月原保险保费收入中，产险公司原保险保费收入同比增长8.35%；寿险公司原保险保费收入同比增长48.17%。

前七月保险业总资产143,259.37亿元，较年初增长15.91%。其中，寿险公司总资产较年初增长19.29%；再保险公司总资产较年初减少45.91%。

保监会新闻稿并称，前七月，保险业赔款和给付支出同比增长23.93%；同期保险业净资产较年初增长4.86%。 （完）

更多细节，请点选保监会网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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