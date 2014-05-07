众安保险参聚险向淘宝卖家开放 潜在客户骤然扩容

路透上海5月7日 -中国首家互联网保险公司--众安保险继续扩大业务范围。该公司周二起，将原先只面向聚划算平台天猫商家的参聚险，将同步对淘宝集市卖家开放，其潜在客户骤然扩容。数百万的淘宝集市卖家在参加聚划算平台活动时将可享受这一服务。

众安保险还宣布，参聚险卖家客户的授信额度在原本0-200万元人民币基础上，部分符合资质的客户授信额度可提高至200-500万元。

公司新闻稿指出，“由于众安成立之初就定位于服务互联网，所以将力争不断通过产品创新，为互联网的经营者和参与者提供系列整体解决方案，化解和管理互联网经济的各种风险。”

参聚险的授信额度可部分或全部替代保证金，而客户仅需支付极少量的保费，就可释放出大量保证金，从而缓解电商卖家的流动资金压力。3月17日上线运营的参聚险，目前有超过2,500多家商户参险，释放资金规模达到10亿元以上。

聚划算平台是阿里巴巴集团旗下的团购平台网站；天猫和淘宝集市则是阿里巴巴旗下B2C（企业对个人）和C2C（个人对个人）平台，是国内这两块领域的主导企业。

由阿里巴巴集团、腾讯(0700.HK)和中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)等多家企业联合组建的众安保险，已陆续推出以众乐宝、参聚险等为代表的保证金系列创新产品。截止4月底，开业不足半年的众安保险服务客户数量已超过6,000万，投保件数突破1亿件。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。