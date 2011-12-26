中国证监会通报五起市场违规案件及处罚

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月26日电---中国证监会公布五起涉嫌内幕交易,利用他人账户买卖证券等非法行为.其中包括时任西南证券(600369.SS)高层涉嫌利用未公开信息交易股票(老鼠仓行为),为证券公司从业人员涉嫌该项刑事犯罪第一案.
证监会网站上周五通报了相关案情及对相关责任人的行政处罚.
通报显示,在2009年2月28日至2011年6月30日期间,时任西南证券副总裁、证券投资管理部总经理兼投资经理的季敏波利用职务便利掌握公司股票自营信息,通过其亲友控制的多个个人证券账户同期于西南证券自营账户买卖相同股票40余只,成交金额约5,000万元人民币,获利约2,000万元.
"季敏波的上述行为涉嫌构成《刑法》第一百八十条规定的利用未公开信息交易罪,根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》及有关规定,证监会於2011年10月12日将该案移送公安机关侦查.目前季敏波已被依法逮捕."公告称.
证监会有关部门负责人指出,一些特定因素导致内幕交易容易发生,尤其是利用并购重组信息进行内幕交易的案件较多.许多人对内幕交易违法後果的认识不足,实际上内幕交易之所以被法律明令禁止,是因为它违背了"公开、公平、公正"的市场原则,侵犯了广大投资者的平等知情权和财产权益,扰乱了证券市场乃至整个金融市场的运行秩序.
此外,证监会还处罚了首例涉及阳光私募的"抢帽子"操纵市场案,以及利用重组内幕进行交易,涉嫌操纵市场行为等.(完)
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--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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