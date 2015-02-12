中纪委春节后第一轮巡视将造访26家央企

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透北京2月12日 - 中共中央纪律检查委员会(简称中纪委)2015年第一轮巡视将对包括电信、能源和制造业等领域的26家央企进行专项巡视。
中纪委在周一晚公布的会议安排称，春节过后，中纪委将展开今年首轮巡视。
26家央企中包括中国电信集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司和中国核工业集团公司等。
“我们要让巡视利剑高悬、震慑常在，”会议纪要援引中纪委书记王岐山的说法称。
其他被巡视央企还包括中国核工业建设集团公司、国家开发投资公司、中国东方电气集团有限公司、中国电子科技集团公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电力投资集团公司、国家核电技术有限公司、中国中化集团公司、中国五矿集团公司、中国华能集团公司、中国建筑工程总公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国船舶重工集团公司、中国远洋运输(集团)总公司、中国机械工业集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国移动通信集团公司、宝钢集团有限公司、武汉钢铁(集团)公司。（完）
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”