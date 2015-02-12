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时事要闻 | 2015年 2月 12日 星期四 14:59 BJT

中纪委春节后第一轮巡视将造访26家央企

路透北京2月12日 - 中共中央纪律检查委员会(简称中纪委)2015年第一轮巡视将对包括电信、能源和制造业等领域的26家央企进行专项巡视。

中纪委在周一晚公布的会议安排称，春节过后，中纪委将展开今年首轮巡视。

26家央企中包括中国电信集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司和中国核工业集团公司等。

“我们要让巡视利剑高悬、震慑常在，”会议纪要援引中纪委书记王岐山的说法称。

其他被巡视央企还包括中国核工业建设集团公司、国家开发投资公司、中国东方电气集团有限公司、中国电子科技集团公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电力投资集团公司、国家核电技术有限公司、中国中化集团公司、中国五矿集团公司、中国华能集团公司、中国建筑工程总公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国船舶重工集团公司、中国远洋运输(集团)总公司、中国机械工业集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国移动通信集团公司、宝钢集团有限公司、武汉钢铁(集团)公司。（完）

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