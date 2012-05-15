特写：中国远大倡导建筑预制化生产

5月14日在湖南岳阳拍到的一栋三层高建筑的建设过程。 REUTERS/Broad Group/Handout

路透岳阳5月14日电（记者 Terril Yue Jones）---当起重机将钢筋混凝土的预制板放置在柱子上时，建筑工人快速将其用螺栓固定住。这就是中国最新的“可持续建筑”施工现场的写照。

这里盖的是是一栋三层高的工人食堂，也算是湖南省岳阳市城外一座30层高酒店的缩影，後者於去年12月建成，工期仅花费15天。它们都是中国远大可持续建筑（BSB）公司开创高效建筑先河的例证。

“我们现在认为迫切的需要就是建筑的安全、尤其是建筑的节能，也涉及到建筑的节约材料，”远大集团创始人、董事长张跃在长沙总部接受路透采访时表示。

过去十年来，中国经历了历史上最大规模的建筑热潮，以适应城市人口和工业的持续扩张。但是，建筑活动引发了对环境破坏、废物和劣质建筑的忧虑。

张跃称其建筑代表着正好相反的含义。

远大集团下属公司以创纪录的速度，在15天内完成了30层高的T30酒店的建设，相关视频在线点击接近500万次。

张跃称，2008年四川汶川地震导致87,000人遇难或失踪，那麽多质量低劣的建筑倒塌令他感到震惊。

他说，“真正要保障我们人类的安全，保证我们居住的安全，不管在什麽地点，都应该是全钢结构建筑。”

德克萨斯大学可持续设计教授摩尔（Steven Moore）表示，建筑的预制化生产已历经很长时间的研究，但是在商业建筑中并未获得广泛应用。

尽管装配线给人不够牢靠的印象，“预制能够提高建筑的质量，以较少的能耗获得更高的效率。”摩尔说道。

“我发现他们所作的令人感兴趣的是，”他在接受采访时称，在建筑过程中采用预制技术，“他们现在几乎变成了汽车制造商。”

“这种全天无休的快速建筑体系首先在中国诞生令我丝毫不感到惊讶，”摩尔指出中国对工人安全和加班报酬的规定没有西方国家那麽严格。

摩尔还表示，远大集团使用天然气和废热的冷却装置向提升能源效率方向迈出了重要的一步。

张跃还有更宏大的计划。他将目光锁定在不远的将来以快速施工方式建设50层高楼，并为在岳阳建设220层的摩天大楼寻找投资方。

“我们就认识到，我们要建非常非常高的楼，来保护这个地球了。”张跃说道，“我们要减少建筑对於公路交通的依赖。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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