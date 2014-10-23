保监会：保险公司对关联方投资余额将不超过总资产30%

路透上海10月23日 - 中国保监会在逐步放开保险资金投资领域的同时，也在加强风险防范。保监会周三就发布征求意见稿，拟加强保险公司关联交易监管，其中明确，保险公司对关联方的全部投资余额，合计不得超过其上季末总资产的30%，并不得超过上季末净资产。

保监会网站上有关通知的征求意见稿称，保险公司与关联方发生的投资运用和委托管理内容包括：保险公司投资关联方的股权、不动产及其他资产；以及保险公司投资关联方发行的金融产品，或投资基础资产包含关联方资产的金融产品。

通知明确，在保险公司投资未上市权益类资产、不动产类资产、其他金融资产的账面余额中，对关联方的投资金额分别不得超过该类资产投资总额的50%。

保险公司对关联方中单一法人主体的投资余额，合计不得超过保险公司上季末总资产的15%与该法人主体上季末总资产的5%二者孰高。

通知并指出，在计算人身保险公司总资产时，其高现金价值产品对应的资产按50%折算。该征求意见稿意见反馈截止时间为10月29日。

保监会表示，保险公司应当自该通知下发之日起一个月内，对关联交易情况进行系统梳理和排查，并向保监会上报关联交易清单。对关联交易超过规定比例的，应于2015年6月30日前达到通知相关要求。自2014年四季度起，保险公司应于每季度结束后25日内向中国保监会报送关联交易总体报告。

通知并明确，保险集团（控股）公司的关联交易适用该通知，保险集团（控股）公司与其保险子公司，以及保险子公司之间发生的关联交易不适用该通知。（完）

欲了解详情，请点击 here

(发稿 徐永；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。