保监会：保险公司对关联方投资余额将不超过总资产30%

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海10月23日 - 中国保监会在逐步放开保险资金投资领域的同时，也在加强风险防范。保监会周三就发布征求意见稿，拟加强保险公司关联交易监管，其中明确，保险公司对关联方的全部投资余额，合计不得超过其上季末总资产的30%，并不得超过上季末净资产。
保监会网站上有关通知的征求意见稿称，保险公司与关联方发生的投资运用和委托管理内容包括：保险公司投资关联方的股权、不动产及其他资产；以及保险公司投资关联方发行的金融产品，或投资基础资产包含关联方资产的金融产品。
通知明确，在保险公司投资未上市权益类资产、不动产类资产、其他金融资产的账面余额中，对关联方的投资金额分别不得超过该类资产投资总额的50%。
保险公司对关联方中单一法人主体的投资余额，合计不得超过保险公司上季末总资产的15%与该法人主体上季末总资产的5%二者孰高。
通知并指出，在计算人身保险公司总资产时，其高现金价值产品对应的资产按50%折算。该征求意见稿意见反馈截止时间为10月29日。
保监会表示，保险公司应当自该通知下发之日起一个月内，对关联交易情况进行系统梳理和排查，并向保监会上报关联交易清单。对关联交易超过规定比例的，应于2015年6月30日前达到通知相关要求。自2014年四季度起，保险公司应于每季度结束后25日内向中国保监会报送关联交易总体报告。
通知并明确，保险集团（控股）公司的关联交易适用该通知，保险集团（控股）公司与其保险子公司，以及保险子公司之间发生的关联交易不适用该通知。（完）
欲了解详情，请点击 here
(发稿 徐永；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。