保监会规范险资银行同业存款业务 防范资金挪用等风险

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海3月13日 -中国保险监督管理委员会最新下发通知，规范保险资金银行同业存款业务，其中提到建立银行存款托管机制，防范资金挪用风险，及规范存单质押行为，禁止将银行存款用于向他人提供质押融资、担保、委托贷款或为他人谋取利益等。
刊登在保监会网站的新闻稿和通知称，银行存款是保险资产配置的基础性资产，占比接近三分之一，此次通知的发布有利于保险业更加适应利率市场化改革带来的风险管理挑战，有利于加强保险资金运用风险管理。
主要内容还包括，强化交易对手资质，存款银行最近一年长期信用评级要求达到A级或相当于A级以上，以防范信用风险和操作风险；加强监督管理，强化银行存款业务的信息报告要求；另外还要求建立行业自律管理机制，加强交易对手风险监测。
此外，对配合保险公司违规办理银行存款业务的商业银行将列入行业警示名单，而对保险公司已经开展的银行存款业务，如不符合通知规定，应当在一个月内向保监会提交整改方案。保险公司未按规定办理银行存款业务的，保监会将依规予以处罚。(完)
浏览具体详情，请点击保监会网站
(发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。