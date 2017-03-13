中国境内保险公司可要求离岸再保险人提供担保 以防风险暴露--保监会

路透北京3月13日 - 中国保监会周一称，境内保险公司可以要求离岸再保险人就应收分保款项、 和应收分保准备金等风险暴露提供担保措施。

刊登在中国保监会网站上的通知称，离岸再保险人可以提供的担保措施，再保险接受人留存在或存入再保险分出人银行账户的、用以保障再保险分出人的再保险业务摊回款项的存款资金；再保险接受人申请为再保险分出人签发的、符合本通知要求的备用信用证。

而离岸再保险人提供存款资金作为担保措施的，应存入在中国境内依法设立的商业银行，应存入再保险分出人的银行账户；可由再保险分出人支取，并完全受再保险分出人控制，且存款资金自存入再保险分出人的银行账户之日起，至少一个季度之内不能转回再保险接受人银行账户。

“（此举是）为提高离岸再保险交易的安全性，保护境内保险公司作为再保险分出人的合法权益，防范离岸再保险人的信用风险，促进再保险市场持续健康发展。”通知称。

通知并强调，离岸再保险人提供的备用信用证是不可撤销的，且是清洁的，指备用信用证本身不应提及除相关再保险合同以外的任何其他协议、文件或实体。

备用信用证还是无条件的，指受益人仅需按照备用信用证的要求出示有关材料提出索赔申请即可获得资金；受益人应为再保险交易的境内再保险分出人；备用信用证的期限至少为一年，并应包含“自动展期条款”。（完）

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