未来中国保险资金将适当参与融资融券业务--报载

路透上海3月20日 - 中国证券报周三引述保监会有关部门负责人表示，去年保险资金的另类投资收益高于平均收益率，同时长期看好中国经济和资本市场发展前景，未来险资将适时适度参与融资融券等业务。

“随着险资在(另类投资)这些领域的进一步拓展，将给行业投资收益率的提高带来积极影响。”该负责人称。

具体到证券业的融资融券等业务，该负责人表示，相关部门正在研究、权衡、观察哪些工具和政策适合保险资金，哪些保险机构需要这些工具、政策。在风险可控的前提下，未来将适时适度参与。

截至2012年底，保险机构可运用资金余额为6.85万亿元人民币，80%以上进行固定收益类投资；股票及基金投资额为8,080亿元，占比为11.8%；长期股权投资、投资性不动产、基础设施债权投资计划等另类投资的占比仅为8.4%左右。去年保险资金整体投资收益率为3.39%。

另类投资，一般指区别于传统债券、股票、期货等公开交易品种的投资类别。通常而言,另类投资的投资范围主要包括不动产、基础设施项目、私募股权(包括风险投资)、对冲基金、证券化资产(包括金融衍生品)、大宗商品等。

至于险资参与股指期货交易，该负责人指出，正就此问题与证监会商讨细节，有的保险机构正在积极申请。“保险资金参与股指期货目的是对冲风险，这是底线。”

2012年保险类机构投资环境不断优化。监管层先后放宽了险资对基建投资，混合债、可转换债券、无担保债投资等方面规定，境外投资品种和范围也有所扩大，并放行其参与股指期货。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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