中担担保北京办公室人去楼空

路透北京5月4日电---周五上午10:00,位於北京凯晨大厦中座3层的中担投资信用担保有限公司的办公室仍然大门紧锁,走廊上亦空无一人.冷清的场面显示该公司已经不在正常经营状态.

而据第一财经日报今日报导,这家民营担保公司巨头已经申请破产,目前正等待有关部门的批复.

透过中担厚重的玻璃门,前台的办公物品摆放得还算整齐,前台边的茶几上放着一个一次性纸杯,茶几旁边的地面上散落着纸张,办公室没有任何灯光,惟有前台旁边饮水机的电源灯还亮着.

路透尝试联系数位该公司的主要领导,但手机都处在无法接通状态.

一财周五的报导则称,中担昨日已经正式向北京市金融局提交了《关於停业和进入破产程序的申请》,目前正等待有关部门的批复.《申请》称,一方面由於中担员工流失量大增,且部分债权人情绪持续激动,严重影响了公司的正常运营;而另一方面,公司剩余资金确实已难以维持正常的运营开支.

该报导并援引中担内部人士表示,在破产程序启动後,可能出现两种结果:一是如重组条件具备,仍可在法院受理破产申请後、宣告破产前,通过破产重整或债务和解等方式进行重组;二是如重组条件不具备或最终无法实现重组,则进入破产清算程序.

今年2月中旬左右,中担公司就连续数日遭遇企业客户上门讨债,几乎已无法正常运作.市场盛传其董事长陈奕标"跑路"令中担担保的信任危机升级,虽然最後关键人物陈奕标在本地媒体上短暂露面,但已然无法扭转中担担保最终走向破产的局面.

中担担保一度是北京民营担保圈中的佼佼者,在北京与十几家商业银行有业务往来.目前的场景很难让人想象,这家公司在1月还处正常运转中,为300多家中小企业提供贷款的担保服务,累积担保额逾90亿元人民币.早在2005年,中担担保已成为工商银行(601398.SS)(1398.HK)北京地区首家获得授信的担保企业.

事实上,在去年中国央行收紧流动性以控通胀的大背景下,民间借贷异常活跃,最终演变成中小企业老板"跑路"事件,棘手问题浮上台面後,政府欲藉此整顿金融秩序.而目前乌云罩顶的中国民间担保行业看来得经历一场汰弱留强的洗牌过程,且随着银行业收紧"银担"业务及提高门槛,中小企业贷款违约增加,民营担保业的压力正不断累积.

中国总理温家宝在1月初的全国金融工作会议上曾表示,要加强引导和教育,发挥民间借贷的积极作用.加强对担保公司、典当行等机构和银行表外业务的全面监测和有效监管,妥善处理企业资金链断裂事件,防止风险扩散蔓延.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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