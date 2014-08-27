中国1-7月原保险保费收入1.28万亿元 同比增长19.8%--保监会

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透北京8月27日 - 中国保险监督管理委员会公布，1-7月原保险保费收入12,831.48亿元人民币，同比增长19.81%。
保监会网站周一稍晚发布的最新报告显示，1-7月产险公司原保险保费收入4,415.09亿元，同比增长17.11%；寿险公司原保险保费收入8,416.31亿元，同比增长21.28%。
1-7月保险业总资产93,250.95亿元，较年初增长12.50%；净资产10,118.53亿元，较年初增长19.40%。
报告并显示，保险业1-7月赔款和给付支出4,089.07亿元，同比增长17.91%。其中，产险业务赔款2,028.08亿元，同比增长14.11%；寿险业务给付1,685.37亿元，同比增长19.11%；健康险业务赔款和给付305.18亿元，同比增长40.65%；意外险业务赔款70.44亿元，同比增长19.83%。
在资金运用方面，保险行业1-7月资金运用余额85,216.46亿元，较年初增长10.85%。其中，银行存款23,902.81亿元，占比28.05%；债券35,563.34亿元，占比41.73%。
国务院此前发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》指出，要把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，并发挥保险资金长期投资的独特优势，在保证安全性、收益性前提下，创新保险资金运用方式，提高保险资金配置效率。（完）
(发稿 侯向明; 审校 黄凯)
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路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。