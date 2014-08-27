中国1-7月原保险保费收入1.28万亿元 同比增长19.8%--保监会

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委

路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。