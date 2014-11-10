保监会拟拓宽保险业融资渠道 新增优先股等工具--报载

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海11月10日 - 中国保险行业的融资渠道有望进一步被拓宽。上海证券报周一报导，中国保监会已起草《保险公司资本补充管理办法》，目前正在业内征求意见，其中拟新增优先股等工具。
报导并引述多位保险业人士透露，该办法一方面鼓励和规范资本工具创新，拓宽保险行业融资渠道，新增优先股、应急资本、私募次级可转债、保单责任证券化产品、非传统再保险等工具。另一方面优化保险行业资本结构和资本效率，以满足改革需要和有效防范各类风险。
而为保护投资人利益及防范风险，该办法同时规定了各类资本工具的发行条件。对于目前没有规定的，如私募次级可转债、应急资本、保单责任证券化产品等新工具，发行条件须满足：保险公司净资产规模在10亿元人民币以上；保险公司最近四个季度的分类监管评级为A类或B类等条件。
除发行条件外，发行额度也有明确规范。对于属于核心一级资本的普通股没有额度限制；二是优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，优先股募集金额不得超过发行前净资产的50%；三是发行的各类债务性资本工具的余额不得超过核心资本的100%，其中，私募发行的次级可转换债券规模不得超过核心一级资本的50%。
此外，发行应急资本，可以增加的实际资本金额不得超过实际资本总额的5%与10亿元两者之小者；运用非传统再保险补充的实际资本，不得超过公司实际资本的10%与5亿元两者之小者。
对于投资性房地产计量模式变化的规范。《办法》中明确规定，保险公司可以通过“投资性房地产计量模式变化”这一资本公积方式来补充实际资本，操作方式有两种：投资性房地产的计量模式由历史成本计量改为公允价值计量；自用房地产改为以公允价值计量的投资性房地产。
办法中还提到，保险公司应当加强经营管理，提高盈利能力，通过自身盈利积累补充经营发展所需要的实际资本。为此，要求保险公司制定合理的利润分配政策，至少将可分配利润的25%留存公司（包括法定公积金和公益金），补充实际资本。(完)
(发稿 边竞；审校 林高丽)
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