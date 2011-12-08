中资寿险公司面临偿付压力 非寿险业展望稳定--惠誉

*中资寿险公司盈利能力和资本金水平继续受到压力

*中国非寿险行业的评级展望为稳定

*寿险公司评级面临的主要威胁来自持续的资本需求

*交强险的承保损失或在2011年和2012年进一步扩大

路透北京12月8日电---评级机构惠誉最新发布的报告称,由於可能在经济前景黯淡的背景下投资业绩不佳,中国的寿险公司盈利能力和资本金水平继续受到压力;而由於受到严格的监管、改善的运营效率和稳健的承保利润率的支持,中国的非寿险行业的评级展望为稳定.

惠誉提供的新闻稿表示,鉴於其所评中国寿险公司目前拥有的适度的资本缓冲和外部融资能力,惠誉并不预期未来12至24个月内出现重大的评级变动.这些公司的信用状况也继续受到有利的产品特征支持,承诺收益率最高限制在2.5%.

"中国的寿险公司主要依赖于投资收入获取利润,而它们的投资业绩对股票市场的波动性比较敏感."惠誉亚太区保险团队董事黄佳琪说.

黄佳琪认为,中国的寿险公司在股票投资中大量的盯市损失影响了2010年和2011年上半年的利润率和资本金水平."由於自2011年下半年以来股市的低迷,和因业务扩张而持续的资本需求,惠誉认为资本金水平有可能进一步弱化."

惠誉称,中国的寿险公司的评级面临的主要威胁来自因业务扩张而持续的资本需求,资本市场潜在的不利变化,以及如果中国经济放缓导致固定收益债券的信用质量恶化所产生的资本压力.

内生资本不足使得中国的寿险公司的外部融资能力对支持其偿付能力至关重要.但是,只有少数公司在公开市场上市,得以从资本市场获得股权融资.部分保险公司一直积极发行次级债以保持其资本实力.

惠誉认为,这只是权宜之计,因为保险公司倾向於在到期日之前提前赎回(带有利息上浮条款)次级债,以防止利息成本上升,使得国内发行的次级债期限通常只有5年或更短.

如果收益的稳定性和多元化得到改善,对投资收入的依赖性降低,或会引发惠誉对中国寿险公司的正面评级行动.但是,实现这些改善需要不断进行产品创新,注重保障本质,和加强运营效率,而惠誉认为中国的寿险公司要达到这一水平还尚需时日.

**交强险的承保损失或将扩大**

惠誉发布的报告并称,商业车险定价机制改革和机动车交通事故责任强制保险(交强险)的承保赤字的扩大,成为未来12-24个月内中国非寿险业评级展望面临的风险.

"由於遭受到普遍性的通货膨胀的压力,并受到现有的定价机制和交强险市场可能向外资开放影响,交强险的承保损失可能在2011年和2012年进一步扩大."惠誉的保险团队董事王长泰说.

王长泰表示,惠誉对保监会计划对商业车险保费定价机制松绑及其对该行业的盈利水平的潜在影响持谨慎态度.

由保险公司和中国保监会推出的各项措施使中国的非寿险行业的承保收人在2010 年大幅上升.三家最大的保险公司--中国人民财产保险(2328.HK) 、平安财产保险(601318.SS)(2318.HK)和太平洋财产保险(2601.HK)的综合成本比率从2009年的99.7%下降至95%左右.

然而,惠誉预期承保周期的有利阶段将在今年下半年达到峰值,而车险销售放缓将减缓2012年非寿险行业的扩张.

虽然惠誉对保监会此前颁布的对保险公司发行次级债募资制定上限的新规定持正面态度,但是这条新规可能降低杠杆率较高的保险公司的财务灵活性.

此外,鉴於某些非寿险公司资本缓冲较薄弱,惠誉认为与资本金相比股票市场风险敞口相对较大的保险公司可能在财务上更容易受到极端市场动荡的影响.(完)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。