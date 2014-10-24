保监会鼓励险资开展境外投资 但国际化配置切忌急于求成

路透上海10月24日 - 中国保监会副主席陈文辉周四表示，保险资金实现国际化配置是大势所趋，国内保险业应通过加快这一进程，在全球范围内寻找收益高、风险低的优质资产组合。保监会鼓励有实力、有能力的机构开展境外资产投资。

中国证券报周五报导同时引述他指出，保险资产国际化配置还处于初级阶段和探索时期，特别要注意多总结、多研究、多借鉴已有的经验和教训，切忌急于求成。

陈文辉表示，虽然部分保险公司进行了境外投资的有益尝试，但与保险业资产规模及行业发展需要相比，境外投资占比仍较小，进一步推动保险资产国际化配置势在必行。保险资金规模扩大、保险投资分散风险、保险投资收益要求，都需要保险资金国际化配置。

他还指出，保监会对保险资金境外投资始终持积极态度，在政策制定、规则建设、投资范围、投资比例、机构设置、人员培训、业务创新、能力备案等方面，给予保险机构大力支持，鼓励有实力、有能力的机构开展境外资产投资。

他表示，开展保险资产国际化配置要做好专业人才储备，建立具有国际视野和投资经验的团队，搭建起符合资产国际化配置特点的投资决策机制和管理体系。同时，既要做好“走出去”的规划，也要做好“收回来”的预案，特别要把风险防范意识放到第一位，探索建立成熟、可计量的风险管控模型，逐步形成与保险资产国际化配置相适应的风险管理能力。

据保监会数据，截至9月末，国内保险资金境外投资余额152.82亿美元，较年初增加近14亿美元。在币种方面，以港币资产为主。9月末，港币资产976.70亿港元，占比81.80%，其中港股574.47亿港元，占58.82%。基础材料类和金融类是险资投资港股前两大行业。

截止8月底，国内保险业总资产近9.5万亿元人民币。按保监会最新规定，境外投资的帐面余额占保险业总资产的监管比例上限为15%，而以9月末数据估算，目前险资的境外投资占比仅1%左右。

中证报还引述保险公司人士表示，房地产资产由于具有相对稳定的租金收益、与其他资产类别的相关性低、抗通胀等特性，是保险资金境外战略资产配置的重要资产类别。

国内寿险公司已有增加海外投资意向。中国平安(601318.SS)(2318.HK)高层此前在中期业绩会上曾表示，未来将逐步加大海外投资比例，重点关注现金流不错的公用事业类和基建类项目。中国太保(601601.SS)(2601.HK)和中国人寿(2628.HK)(601628.SS)高层此前亦曾表态将提高海外资产配置。

除上述三大寿险公司外，国内中型寿险公司亦有大动作，如安邦保险近期即出手19.5亿美元收购纽约华尔道夫酒店。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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