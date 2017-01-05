中国去年底保险资管存量规模逾1.6万亿 不动产投资占比最大--协会

路透上海1月5日 - 证券时报周四报导援引中国保险资产管理业协会统计数据称，截至2016年末，中国保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划651项，合计注册（备案）金额16,524.89亿元人民币，其中不动产领域的投资规模最高，累计达4,800.92亿元；其次分别是交通领域和能源领域。

保险资管协会统计数据并显示，单独2016年，保险资管机构共注册各类资产管理产品152个，合计注册规模3,174.39亿元，分别比前年增加25.6%和17.3%，主要投向基础设施、不动产、保障房等实体经济和民生建设领域。

其中，基础设施债权投资计划57个，注册规模1,477.53亿元；不动产债权投资计划77个，注册规模1,001.86亿元；股权投资计划18个，注册规模695亿元。

从收益率来看，基础设施债权投资计划平均收益率为5.47%，不动产债权投资计划平均收益率为6.26%。

“去年是信用风险急剧暴露的一年，从2015年开始露出端倪，到去年信用风险蔓延上了一个大台阶，该违约、不该违约都违约了。”中国保险资产管理业协会副秘书长陈国力表示，要守住不发生系统性风险底线，险资资产配置压力巨大，既要提高资金配置效率，还得防住风险。

2016年是债券市场打破刚性兑付的一年，去年共有80只中国企业债券发生违约，违约规模超过400亿元。比较来看，2016年中国违约债券数量是2015年和2014年总和的2.8倍，违约债券余额也是前两年总和的近3倍。

他指出，今年将进一步完善信用风险监测系统和提升“资产管理信息交互系统”建设，利用信息化系统互相联接形成完整闭环，提升行业风险防范能力。

被视作“金融淘宝”平台的信息系统于去年5月26日正式上线，37家签约机构均可通过系统发布信息，覆盖了银行、保险、证券、基金、信托、租赁等各金融领域。截至去年底，上述金融机构通过系统合计发布各类项目1,603个，投资规模合计39,204亿元。

陈国力还表示，保险资金正积极布局PPP项目及绿色金融项目，资产管理信息交互系统上已发布传统基础设施PPP项目1,077个，可投资规模1.92万亿元，涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等七个领域。但当前险资参与PPP的通道尚未完全打通，将联合各方力量打通流程，为险资投资PPP项目提供行业指引。（完）