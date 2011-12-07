在华外资保险公司守着金矿饿肚子

* 仅1/4在华外资保险公司盈利,市占率明显下降

* 因监管环境严格及中资对手成长快

* 虽有部分退场,但大多外资公司仍会坚守

* 财务投资大赚只是个案

作者 林琦

路透上海12月7日电---中国加入世贸(WTO)并渐近开放国内保险市场已有十年,但外资保险公司在华市场份额却持续萎缩,且大多面临亏损窘境.是坚守合资路线还是降低股份比例转为中资公司,甚至退出中国?外资公司正面临决择.

毋庸置疑的是,中国保险市场的增长潜力仍令海外同行垂涎不己;且类似对於新华保险等中资公司的财务投资,已令另一些外资保险公司赚得盆满钵满.业内人士相信,由於中国市场前景诱人,料大多外资公司仍会选择坚守.

中国保险市场就象是一座金矿,吸引着大量外资公司纷纷投资.美国保德信(PRU.N)副董事长马克 格瑞尔曾指出,"这是一个在中国施展拳脚的极佳机会.大家都知道,中国市场有多大,潜力有多大,我们要从深度和广度上扩大中国市场份额."

咨询机构普华永道最新调查报告亦显示,绝大多数外资保险公司表示不可能退出中国市场.该报告采访了国内45家外资保险公司中的28家公司高管,调查并显示,未来三年内还可能有5-10家新的外资保险公司进入中国市场.

不过,如何摆脱当前的亏损和经营困境,外资公司未来在运营策略和产品创新上还有很多工作要做.

"市场是有潜力,但外资相对中资公司而言,处於弱势状态,将来采用何种长期营运策略是合适的,如何争取早日盈利,需要(外资公司)重新考量."评级机构穆迪公司高级分析师严溢敏指出.

2010年中国保费收入已达1.5万亿元人民币,较10年前增长逾6倍,保险业总资产亦是十年前的近10倍.但今年前10个月,合资寿险公司在中国的市场份额仅3.7%,较2005年的峰值8.9%下降一半多;合资产险公司更低,仅1.1%.

而在香港、新加坡及马来西亚,不论是寿险还是产险,外资保险公司均占据了五成以上的份额.

来自穆迪的数据显示,德国安联保险(ALVG.DE)1999年在华成立的合资公司--中德安联人寿去年仍亏损2.94亿元;英国标准人寿(SL.L)旗下--中国恒安标准人寿亦亏损1.64亿元.

一年多来,已有部分外资公司做出了决择.纽约人寿NYLIN.UL已宣布出售其合资保险公司股权并退出中国市场,而AXA安盛(AXAF.PA)和加拿大永明金融(SLF.TO)则分别减少在中国合资企业的持股比例.

**守着金矿,却饿肚子**

2001年至2010年,中国寿险市场的保费规模年均复合增长率接近30%,同期欧洲市场不足10%,北美仅为约2%.中国寿险市场位居亚洲第二,仅次于日本,在全球位居第五.

但在寿险密度和深度上,中国远不如欧美和日本,足见未来有广阔的发展空间.业内预计,未来几年中国市场仍有望以30%的增速继续成长.

可中国保险市场这座金矿却让大多外资公司"饿着肚子".据穆迪统计,国内45家合资保险公司中仅有11家盈利,排名居首的中美联泰大都会寿险公司,当年净利仅2.33亿元,只是中国寿险业老大--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)同期净利的1%都不到.

严溢敏指出,对於合资寿险公司而言,中国的监管环境让他们的发展无法提速.目前外资公司开设分支机构,需要保监会批准.按惯例,外资公司一年也就能够新开1-2个分支机构.

"没有办法很快扩张,经济规模就无法发挥出来."她称,目前的监管环境让外资公司扩大规模和建立品牌知名度需要更长时间.

而财产险方面,外资公司无法经营交通事故责任强制保险(交强险),亦是一个"硬伤".交强险业务占据财产险市场约70%的份额.不过,中国保险行业协会会长金坚强近期表示,交强险有望明年向外资保险公司开放.

此外,中国人寿、中国平安(601318.SS)(2318.HK)等本土保险领军公司的快速成长,亦加大了外资公司的竞争压力.普华永道最新的调查发现,在外资保险公司眼里,发现并留住人才已取代监管环境,成为目前他们开展中国业务的最大困难.

**探索新路** "中国市场还是有很大吸引力,欧美市场成长慢,向东看还是有意思."严溢敏亦表示,"增长是好事,但不赚钱总不是一个好事,...这或许需要时间来解决一些问题."

她称,未来随着中国保险市场进一步成长,外资公司可以推出一些海外成熟的保险产品,例如财务管理保险产品、航运险和工程险等复杂保险产品、医疗险等.在这些创新产品上,外资公司已有不错的经验和技术.

对於有些外资公司采取减少股份并转制为中资公司的做法,她认为,这样可能在经营上更灵活一些,但并不一定能实现盈利,外资公司应根据自身情况来摸索合适的发展路线.

根据中国相关法规,外资公司在合资保险公司最高可持有50%股权.不过若是外资合计持股低於25%,则被视为中资保险公司.

普华永道中国资产管理主管合伙人汪棣指出,一些外资保险公司特别期待人民币的日益国际化,他们认为此举将鼓励更多的产品创新以更好的区分自己的产品,并提供更多的对冲货币风险机会.

但波士顿咨询公司香港合伙人Chris Kaye则强调,未来(外资公司)成功的三个关键是耐心、专注及质量.

"选择好你的主战场,虽然将来业绩波动性较大,但这个没关系,我始终认为多元化并不是一个好战略."他称.

**财务投资机会不多**

国内第三大寿险公司--新华保险的A+H股首次公开发行及上市,让其外资股东苏黎世金融ZURN.VX获得数倍的利润.这不免让一些业内人士感叹"合资不如参股,参股不如财务投资".

2000年,苏黎世金融的子公司苏黎世保险投资3.2亿元认购8,000万股新华保险股票,之後通过送股、收购及配股,其持股增至5.2亿股.今年其将1.3亿股转让给中金香港和野村证券(8604.T),每股转让价28元,获得近5亿美元的利润.目前其仍持有3.9亿股,帐面盈利仍有逾10亿美元.

此前,汇丰控股(0005.HK)投资於中国平安、凯雷CYL.UL投资於太平洋保险(601601.SS)(2601.HK)已取得了丰厚的利润.今年,高盛亦宣布入股国内第五大寿险公司--泰康人寿.

"股权投资不是稳赚不赔的."汪棣表示,股权投资是一次性投资,有可能获利较高,但亦有不成功的例子,有些外资机构在财务投资不成功後不得不寻机撤出.

他并认为,经营保险业务就象做实业,需要踏踏实实地做事,相信大多外资保险公司会选择经营业务,而不是财务投资.

上海一家券商分析师亦指出,外资通常将选择国内一家大型保险公司作为财务投资对象,目前国内排名居前的大公司,均已"名花有主",未来外资公司既使有财务投资的想法,也难有好的目标.(完)

--审校 曾祥进 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。