中国保险资金获准投资创业板 但料不会大规模介入（更新版）

* 新政利于险资利用资金优势参与新股申购

* 险资出于流动性考虑不会大规模投资创业板

* 未来险资投资主流依然是基金和蓝筹股票

* 新政短期利好创业板，对整体市场影响中性

路透上海1月8日 -针对中国保监会昨晚发布允许险资投资创业板上市公司股票的通知，分析师表示，新政有利于保险公司利用资金优势参与新股申购，短期对创业板形成利好；但长期看，保险公司出于资金规模和股票流动性的考虑，不会大规模投资创业板，对整体市场影响则为中性。

保监会周二稍晚下发通知，保险资金可以投资创业板上市公司股票，但需将投资创业板上市公司股票的账面余额纳入股票资产统一计算比例，合并达到或超过5%，需向保监会报告。

中银国际证券保险业分析师表示，新政对创业板短期形成利好，险资有投资创业板的需求，并希望参与申购新股；但在目前的时点险资未必会直接投资创业板股票，短期也不会在创业板投入大量资金。

创业板个股周三早盘一度整体上扬，创业板指数P冲高回落上涨逾2%，走势强于大盘。

平安证券非银分析师缴文超认为，险资规模较大，而创业板单一股票市值较小，因此交易量导致的摩擦成本较大，如果保险公司大量持有创业板股票，对流动性是考验。未来险资投资的主流依然是证券投资基金和蓝筹股票。

他还表示，投资创业板对保险资管公司的投资能力要求较高，投资创业板股票有一定风险，因此新政对整体市场的影响可以解读为中性。

保监会通知并称，保险集团（控股）公司、保险公司直接投资创业板上市公司股票，应当具备股票投资能力；不具备股票投资能力的公司，应当委托符合条件的专业管理机构（含保险资产管理公司和其他专业管理机构）进行投资。

通知表示，对保险资金违规股票投资，以及股票发行交易中有关当事人不公平对待保险资金等行为，保险业相关协会组织应当实行负面清单管理制度。

相比信托、银行理财等资产规模陆续突破10万亿元人民币，保险公司管理资产规模近年来发展相对较缓，保监会数据显示，截至去年11月末，主要保险资金运用余额为74,683亿元，其中股票和证券投资基金7,555.83亿元，占比10.12%。

为此，拓宽保险资金投资范围，提高保险行业资产管理竞争力及产品吸引力成为多方诉求，此前2012年底，保监会就曾经出台多项新政，放宽保险资金投资银行理财产品，基础设施和不动产投资计划等渠道。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。