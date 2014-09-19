保监会就优先股发行征求意见 可设定五年后赎回条款--报载

路透上海9月19日 - 上海证券报周五报导，保监会9月18日就保险公司发行优先股在行业内部征求意见，这意味着继银行之后，保险公司发行优先股或将紧随开闸，与银行优先股赎回时间未统一不同，意见稿明确了险资可设定五年后赎回条款。

报导称，9月18日，一份《中国保监会关于保险公司发行优先股有关事项的通知（征求意见稿）》下发至保险公司，要求9月24日之前将意见反馈。

从征求意见稿来看，保险公司发行优先股，可以采用公开发行方式，也可采用非公开发行方式。其中，保险公司公开发行优先股，应当按照证券监管部门要求在证券交易所发行；保险公司非公开发行优先股，应当按照证券监管部门的有关规定向合格投资者发行。

保险公司发行优先股须经保监会审核批准，应向保监会提出书面申请，同时报送以下申请文件：优先股发行申请报告，优先股发行的必要性及对偿付能力的影响分析，保监会规定的其他材料。保险公司应在保监会批准之日起1年内，向证券监管部门提交发行申请。

根据征求意见稿，保险公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的百分之五十，优先股募集金额不得超过发行前净资产的50%。保险公司优先股可以设定利率跳升机制，但跳升幅度不得超过100BP，跳升的期间应当在发行五年后。

此外，保险公司优先股可以设定赎回条款，但应当在发行五年后方可赎回。保险公司只有在赎回后偿付能力达标的前提下，才可赎回优先股。保险公司董事会做出赎回优先股决议后，应当在五个工作内向保监会报告。

按照此前银行发行优先股的办法，商业银行不得发行附有回售条款的优先股。商业银行主动行使赎回权，应遵守《资本办法》的相关规定。

除符合证券监管部门规定的条件外，保监会对保险公司发行优先股另有门槛。从征求意见稿来看，只有具备以下条件的保险公司才可发行优先股：开业满三年；上一年末经审计的净资产在10亿元以上；最近四个季度的分类监管为A类或B类；公司治理机制健全；制定了完整健全的三年资本规划，且得到有效实施；近两年未受到过重大行政处罚，且没有正在调查中的重大案件；保监会规定的其他条件。

此外，保险公司应当明确股息分配方式和股息递延约定；保险公司非公开发行优先股，不得通过股息支付方式和股息率，向优先股股东转移不正当利益，损害保险公司偿付能力。保监会认为，保险公司股息支付方式和股息率不符合审慎监管原则的，有权要求公司调整。

征求意见稿还要求，保险公司优先股应当按照证券和保险监管部门的规定进行转让。同时，应当在季度偿付能力报告中披露优先股有关信息，包括：优先股前十大股东名单和持股数额，优先股募集资金运用情况，优先股转让情况，优先股赎回情况，优先股股息支付情况，保监会规定的其他信息。

此外，发行优先股的保险公司，发生表决权恢复、回购普通股等重大事项的，在按照证券监管部门有关规定披露临时报告、公告的同时，应当报送保监会；发行人根据证券监管部门规定在公司章程中明确优先股股东权利义务的，应当依照有关规定向保监会申请变更公司章程。

目前，保险公司的资本补充渠道有股东注资、IPO上市、发行次级债等。上市保险公司另有定向及公开增发、发行可转债等方式，境外上市的保险公司还可选择永续次级债等融资工具，优先股将为保险公司增加新的融资渠道。（完）

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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