保监会：保险公司优先股发行量不得超过普通股总数的50%

路透北京11月14日 - 中国保监会拟对保险公司补充资本进行规范，优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，优先股募集金额不得超过发行前净资产的50%。保险公司发行的各类债务性资本工具的余额不得超过核心资本的100%。

保监会网站周四刊登保险公司资本补充管理办法的征求意见稿称，保险公司发行属于核心一级资本的普通股没有额度限制。但私募发行的次级可转换债券规模不得超过核心一级资本的50%；保险公司发行应急资本，按照偿付能力监管规则可以增加的实际资本金额不得超过实际资本总额的5%与10亿元两者之小者。

保险公司运用非传统再保险补充的实际资本，不得超过公司实际资本的10%与5亿元两者之小者。

保监会指出，保险公司可补充实际资本的方式包括但不限于：普通股、优先股、资本公积、留存收益、债务性资本工具、应急资本、保单责任证券化产品、非传统再保险。

保监会并发布了偿二代偿付能力报告，取消了年度报告，强化了季度报告，并要求对第四季度偿付能力报告进行外部独立审计；报告内容充分体现“风险导向”和“偿付能力风险自评估”原则。

保监会要求，保险公司管理层需要在季度报告中对照保监会监管规则对风险管理制度的完整性和有效性，以及操作风险、战略风险、声誉风险、流动性风险等各大类风险的发生概率和潜在损失开展自评估，并提出管理措施。这使得偿付能力报告的形成过程，成为保险公司管理层进行全面风险审视和资本管理的过程。（完）

欲浏览更多详情，请点选保监会网站( here )

(发稿 谢衡； 审校 黄凯)

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