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中国财经 | 2016年 7月 28日 星期四 11:30 BJT

中国上半年保险业预计利润和资金运用收益均大降--保监会

路透北京7月28日 - 中国保监会周四公布，受利率下行叠加股市低迷影响，中国保险业上半年实现资金运用收益同比下降42.32%，预计利润总额同比降54.05%；资金运用收益率2.47%，同比降2.69个百分点。

保监会新闻稿称，受资本市场一季度急速下挫和费用上升影响，上半年保险业经营效益同比下滑。上半年保险公司预计利润总额1,055.86亿元人民币，同比减少1,241.99亿。其中产险公司利润降43.49%，寿险公司降65.6%，再保险公司降58.79%，资产管理公司则增16.64%。

中国保监会上周公布，上半年保险业原保险保费收入18,812.82亿元，同比增长37.29%，同比增幅较前五月的38.18%进一步下滑。截至6月底，保险业资金运用余额12.56万亿元，较年初增长12.37%。

保监会此前数据显示，一季度保险业预计利润389.36亿元，同比下降55.29%；保险资金运用收益率1.20%，同比下降1.03个百分点。（完）

(发稿 陈杨; 撰写 孙琦子; 审校 张喜良)

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