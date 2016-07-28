中国上半年保险业预计利润和资金运用收益均大降--保监会

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月28日 - 中国保监会周四公布，受利率下行叠加股市低迷影响，中国保险业上半年实现资金运用收益同比下降42.32%，预计利润总额同比降54.05%；资金运用收益率2.47%，同比降2.69个百分点。
保监会新闻稿称，受资本市场一季度急速下挫和费用上升影响，上半年保险业经营效益同比下滑。上半年保险公司预计利润总额1,055.86亿元人民币，同比减少1,241.99亿。其中产险公司利润降43.49%，寿险公司降65.6%，再保险公司降58.79%，资产管理公司则增16.64%。
中国保监会上周公布，上半年保险业原保险保费收入18,812.82亿元，同比增长37.29%，同比增幅较前五月的38.18%进一步下滑。截至6月底，保险业资金运用余额12.56万亿元，较年初增长12.37%。
保监会此前数据显示，一季度保险业预计利润389.36亿元，同比下降55.29%；保险资金运用收益率1.20%，同比下降1.03个百分点。（完）
(发稿 陈杨; 撰写 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。