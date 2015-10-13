中国金融：中资保险公司向西方寻求合作，推出健康和财产保险产品

路透10月13日 - 业内高管称，随着中国新生的健康和财产保险市场的起步，中国保险业者通过战略结盟和直接并购的方式，获取西方的技术、产品知识、定价及科技。

新华社1月引述中国保监会主席项俊波称，今年中国将成为全球第三大保险市场。瑞士再保险的数据显示，2014年中国非寿险保费实质收入跳涨17%，连续第13年实现两位数增长。

由于经济增长放缓导致汽车销售疲软，车险需求出现下滑，再加上政府计划对健康险保费减税，中国保险业者面临丰富产品组合的需求。

今年复星国际 和安邦保险在海外的并购价值约为61亿美元。而那些与外资公司已有合作关系的则进一步扩大合作，中国太平洋保险集团 扩大与德国安联 的合作，向客户出售长期健康产品。

业内人士称，大量中国的保险从业人员在伦敦和其他欧洲国家首都接受培训。“它们寻找一切可能的战略合作机会，”Aon Benfield的亚太主管Malcolm Steingold表示。(完)