中国保险资金运用划为五大类 投固定收益类无资产比例限制

* 将根据不同比例实行差异化监管

* 规定五类资产的监管比例限制

* 根据风险收益特征将资产划分为五大类

路透北京2月19日 -中国保监会周三发布保险资金运用比例监管新规，包括根据风险收益特征，将资产划分为五大类，制定不同大类资产的投资总量及集中度监管比例上限，和调整优化监管比例计算基数等措施。

保监会网站新闻稿称，新规规定了监管比例、监测比例和内控比例三类比例，并将根据不同比例实行差异化监管。

新规规定投资权益类资产、不动产类资产、其他金融资产、境外投资的账面余额占保险公司上季末总资产的监管比例分别不高于30%、30%、25%、15%，投资流动性资产、固定收益类资产无监管比例限制。

同时规定投资单一上述资产的监管比例均不高于保险公司上季末总资产的5%，投资单一法人主体余额的监管比例不高于保险公司上季末总资产的20%。突破比例的，保监会将责令限期改正。

针对流动性状况、融资规模和各类别资产等制定风险预警比例。达到或超出监测比例的，应当规定履行相关报告或披露义务。违反相关规定的，列入保监会重点监管对象。

保监会还要求保险公司制定投资内部风险控制比例，经董事会或董事会授权机构审定后向其报告。

保监会根据风险收益特征，对资产划分为流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其他金融资产等五个大类资产。

“我会将根据保险资金运用实际情况，逐步探索各大类资产实行分类监管的规律，对保险资产的分类、定义、品种及相关比例等开展年度审议并进行动态审慎调整。”保监会表示。

此外，新规还将在大类资产分类基础上，制定不同大类资产的投资总量及集中度监管比例上限，同时调整优化监管比例计算基数。通过法定监管比例的约束，防范系统性风险。

通知还要求保险公司需针对流动性、融资杠杆等制定监测比例，划出风险预警线，制定内部风险控制比例，由董事会或董事会授权机构审定，并提交比例执行情况年度报告。并建立动态调整保障机制。（完）

参看详情，请点选保监会网站 here

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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