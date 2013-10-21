人保部回应养老社保热话题 打破养老金双轨制尚无时间表

10月17日在北京拍到的老人骑三轮车买菜的图片。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 人保部副部长:下一步研究改革机关事业单位养老制度

* 是否需要延长养老保险缴费最低年限需深入研究

* 相关部门在近期的养老保险顶层设计研究会上未发表意见

作者 沈燕

路透北京10月21日 - 中国何时打破退休金双轨制？这个几乎是年年两会前的热议话题显然正纳入新一届政府的改革日程。中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义周一明确表态正在研究相关改革举措，但无法给出明确时间表。

他指出，社会保障制度应更注重公平，中国当前面临社保的公平性问题不仅体现在制度上，还包括城乡以及区域间的不公平。而打破这种不公平正是社会保障改革的方向。

“双轨制改革，一方面提高企业退休人员养老金水平，另一方面要改革机关、事业单位养老保险制度。”胡晓义称。

但他提到，解决社会保障的重大问题改革有一个很复杂的程序，需要多个部门研究并要听取各方意见，人保部只是提出政策建议，最终的决策权仍需要国务院批准，无法给出明确的时间表。“我们只能在职责范围内加快推进。”

根据1991年国务院颁布的《关于企业职工养老保险制度改革的决定》，规定社会养老保险费用由国家、企业和个人三方共同负担，实行社会统筹。而机关事业单位养老保险制度改革进程相对滞后，仍实行单位退休养老制度。

由于改革的不同步，两种制度在筹资方式、待遇计发调整和管理方式上均不同，形成了所谓的养老“双轨制”。有些企业和事业单位的养老金甚至存在70%~80%的差距。亦使得养老“双轨制”广被诟病。

据统计，目前中国60周岁以上的老年人口已经达到1.94亿，占总人口七分之一。未富先老的现实使得社会保障如何实现公平以及全民覆盖，相关改革方向是否会是下月召开的三中全会上上的议题都备受关注。

**延长养老缴费年限并无定论**

无论是缘于对老龄化社会来临的忧虑，亦或对现行养老双轨制导致的不公平的不满，涉及养老社保制度的任何风吹草动的话题都在当今中国变得愈发敏感。

近日中国多家媒体报道称，备受瞩目的养老保险制度顶层设计研讨会已落下帷幕，多个部委与养老方案设计者在养老制度上达成了多项共识，延长养老金缴费年限已成定论。

对此，胡晓义明确指出，近期的确召开了有七家机构参与的养老保险制度顶层设计研讨会，其中有三家国际机构四家国内机构，会议只是对机构的养老保险制度的顶层设计进行成果交流和专家点评，相关部门并未对此给出任何意见。

“媒体所传多部门达成共识是不准确的。”胡晓义称，相关部门没有发表任何意见。

根据中国现行政策规定养老金缴费年限必须达到15年，对于缴费期限是否要延长的疑问，胡晓义称，这是个比较敏感的问题，需要做深入研究。

他指出，根据国际上的惯例，缴费时间越长，养老所得会越多，“多缴多得，长缴多得，要使缴费多少与权益结合，这需要在制度设计上进行改革，要有激励的制度设计。”

胡晓义提到，中国未来社会保障改革的方向包括社保覆盖面要扩大，制度要完善，社会水平要提高以及可持续性要增强，“这都是下一步的改革方向。”

他提到，中国目前医疗保险仍有8,000多万人没有覆盖，养老保险只覆盖了8亿多人，仍有2亿多人没有覆盖，要在未来6-7年内实现全覆盖。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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