瑞银证券：中国寿险业今年恢复性增长 产险面临成本上行压力

路透上海4月10日 -国际知名投行瑞银旗下合资券商--瑞银证券以“冰火两重天”来预计今年中国保险业经营态势，寿险业将继续恢复性增长，新业务价值增长较强劲；而产险业仍将面临成本上行压力，综合成本率将超过100%。

瑞银证券非银行金融行业分析师潘洪文表示，随着保监会有关银保销售行业的新规4月起实施，能给寿险业者带来更大价值的传统险占比将提高，且随着保单回报率去年回升及个人保障需求回升，预计今年个险渠道亦将有稳定增长。

“银保新政将在未来12-18个月内成为寿险价值中长期增长的催化剂。”他说。

保监会和银监会此前发布银保销售行为的新规定，要求银行销售10年以上的长期年金和两全险、意外健康险等传统险不得低于代理总保费的两成。而此前银保渠道一直热衷销售短期限的分红和万能险，这些类储蓄险种可对银行渠道贡献不少佣金，但对保险公司的价值提升作用并不明显。

潘洪文指出，银保新规将使议价能力重新向人寿保险公司倾斜，而且相对于那些依赖短期储蓄类产品的银行系保险公司而言，拥有优质产品线的保险公司将拥有更多优势，短期来看，该项政策变化利好于上市保险公司。

而对于产险公司而言，今年仍将是一“小年”，综合成本率居高不下，业务亏损概率相当大。他认为，目前国内大城市的产险市场竞争相当激烈，一些小型公司为迅速抢占市场而不计利润地销售，而且监管层短期亦没有好办法来维持竞争秩序。

当然，汽车零售件价格、人工维修成本及人伤赔偿标准的上涨，这些客观因素亦将令占产险主要品种--车险的赔付率及成本提高。

目前中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中国平安(601318.SS)(2318.HK)、中国太保(601601.SS)(2601.HK)和新华保险(601336.SS)(1336.HK)四大寿险均已实现上市，中国平安和太保的产险业务亦包含在上市公司中。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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