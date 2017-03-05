焦点：中国拟放宽大型保险商监管规则 支持其扩张--消息人士

2016年3月24日，北京，中国人寿总部外飘扬的公司旗帜和中国国旗。 REUTERS/Jason Lee

路透香港3月5日 - 中国保险监督管理委员会(简称中国保监会)正在考虑行业整合，规模最大和偿付能力最强的保险公司可能恢复海外扩张，而规模较小的、风险较高的保险公司则将面临更严格的监督。

四名了解讨论情况的消息人士告诉路透，根据正在讨论的计划，中国保监会将改变一刀切的监管框架，变为根据保险机构的资产、偿付能力充足率和风险容忍度采取不同做法。

这是保监会治理中国保险业整体计划的组成部分。中国保险业规模全球第二大，许多较小保险商疯狂扩张导致金融业的系统性风险上升，引发担忧。

据汤森路透的数据，去年中国保险商的境外并购规模增加一倍至110亿美元，而2015年的增长速度与之不相上下。

但对于资产负债表的担忧，以及出于遏制资本外流的需要，使得保险商在过去六个月在海外运用新的资本越来越难以得到中国政府批准。这给其开展更多海外并购交易的能力带来不确定性。

其中两名消息人士表示，一些较大的保险商一直在游说监管机构在应用规则时采取量身定制的方式，认为他们不应该与规模较小、风险更大的同业受到同样的投资限制。

投资银行家表示，目前涉及潜在中国买家的并购交易包括澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)出售旗下逾30亿美元的寿险与财富管理业务。中国保险商也对收购香港人寿显示出兴趣，交易金额可能达6亿美元。香港人寿是香港为数不多的独立寿险业者之一。

中国保险业者也打算购买酒店和其他海外房地产，以获得稳定的更高收益。

**投资限制**

消息人士表示，根据正在讨论的新规则，中国保监会计划更加优待中国人寿(601628.SS)和中国平安(601318.SS) (2318.HK)等有偿付能力的大型保险商，并支持他们在国内外的扩张计划。

规模较小的保险商如果试图在海外或境内扩张，则将面临更严格的监督。

消息人士表示，这些建议措施仍处于初步讨论阶段，并不清楚何时会实施。由于讨论情况不公开，消息人士要求匿名。

中国保监会、中国人寿和中国平安均未对评论请求做出回复。

根据现行规定，保险机构境外投资余额不超过上年末总资产的15%。

其中两名消息人士称，对于偿付能力充足率较弱而且面临资产与负债错配的保险公司，中国保监会计划把上述投资限额降至一位数。(完)