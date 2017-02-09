中国保监会副主席称保险公司非理性举牌“欠思考” 境外投资应行动谨慎

路透上海2月9日 - 中国保监会副主席陈文辉周三表示，过去一段时间，一些保险公司在股市中的非理性举牌造成了不良影响，对于行业形象产生了损害，“做事情不应该这么血腥和欠思考”。

证券时报引述他在保险资金运用贯彻落实全国保险监管工作会议精神专题培训会议上讲话并指出，保险股东通过关联交易和一致行动人，投资到与保险无关的领域，偏离了审慎稳健的投资理念，“保险公司不是大股东的工具”。

“有的公司做境外投资，就像闯进了糖果店的小男孩。海外投资不能盲目投资，应该态度积极，行动谨慎。”他指出，大面积的跨境、跨领域投资，其中的风险动辄几百亿；内保外贷放大杠杆的情况突出，不符合当前“去杠杆“的政策方向。

此外，一些公司负债成本过高，导致负债端倒逼资产端提高风险偏好，有保险公司发行多重嵌套的产品，底层资产模糊，不符合中央去杠杆、削嵌套的方向。

陈文辉强调，保险行业应该锚定正确方向，做实“保险业姓保”，保险行业应坚持审慎稳健运用保险资金的三项原则，包括保险姓“保”和保险资金运用服务主业，切实强化保险资产负债管理理念，坚持依法合规运作和守住风险底线。

陈文辉本月稍早在《中国金融》杂志拽写的《深化保险资金运用市场化改革》一文中就曾明确，首先，保险应该以风险保障和长期储蓄类业务为主，短期理财类业务为辅；其次，保险资金运用应以固定收益类或类固定收益类业务为主，股权、股票、基金等非固定收益业务为辅；最后，股权投资应以财务投资为主，以战略投资为辅。

他并指出，低利率环境下保险行业资产端和负债端之间的矛盾日益凸显。理论上，合理错配可以带来一定的风险收益，但是这有个“度”，超过了就会带来很大的风险。

“在当前利率下行和低利率环境下，资产负债匹配的关键在负债端，负债端做好了，资产端就会轻松。”他要求，保险公司在产品设计环节，要与资产管理部门充分协商，考虑投资能力和市场状况，真正实现前端资产方和后端负债方良性互动。

针对未来一段时间的监管工作安排，陈文辉在文中并透露，将进一步加强对重点公司和重点业务的监管力度。针对投资激进的公司，进一步加强风险监测和监管力度。灵活运用“技术监管”和“监管干预”多种方式，对于风险抓早抓小。对于一些严重违规，造成恶劣社会影响的公司，可以暂停或取消其一些业务范围。

同时，加强境外投资监管，进一步明确境外投资的资质条件以及境外重大股权投资的行业范围和投资运作标准，规范内保外贷、境外发债融资等方式开展境外投资。加强股权、股票投资监管，规范和约束其一致行动人行为。

保监会还将继续深化保险资金运用市场化改革。开展政策梳理，针对近年来发布实施的一系列政策制度，听取市场意见和建议，及时修改完善，进一步放开保险资金投资渠道。支持保险资金发挥保险资金规模大、期限长以及来源稳定等特点，创新运用形式，更好地服务实体经济发展和去产能、债转股等供给侧结构性改革等。（完）