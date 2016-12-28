中国保监会暂停华夏和东吴人寿互联网保险业务 因整改不到位

路透北京12月28日 - 中国保监会周三表示，近日对万能险业务整改不到位的华夏人寿和东吴人寿等两家公司采取暂停互联网保险业务、三个月内禁止申报产品的监管措施。

保监会网站发布的新闻稿并称，未来将加强对重点公司的监测和窗口指导，对违规公司果断采取严厉监管措施；并提升万能险产品的保险保障水平，优化万能险产品期限结构，防范相关风险隐患。

保监会今年5月至8月对前海人寿、恒大人寿、华夏人寿、东吴人寿等九家公司开展万能险专项检查，并对发现问题的公司下发监管函，责令其整改。

针对互联网保险领域万能险产品存在销售误导、结算利率恶性竞争等问题，先后叫停了前海人寿、恒大人寿等六家公司的互联网保险业务。12月5日，针对前海人寿万能险账户管理整改不到位，对其采取了停止开展万能险新业务的监管措施。

“近期，上述九家公司陆续上报了整改报告。华夏人寿、东吴人寿等两家公司未对检查发现的互联网保险业务客户信息不真实问题整改到位，保监会对其采取了暂停互联网保险业务、三个月内禁止申报新产品的监管措施。”保监会称。

同时，对九家上报整改报告的公司，保监会将派驻检查组，对整改情况进行现场核查，根据核查情况采取进一步监管措施。

保监会数据显示，截至11月末，华夏人寿、东吴人寿的保户投资款新增交费占全部保费的比重分别约为61%、75%，前海人寿、恒大人寿则分别约为80%、93%。

12月以来，保监会先后做出暂停前海人寿万能险业务、计划修订险企股权管理办法、收紧新许可证发放、强化互联网保险专项整治等多项动作，以降低部分业者的激进经营和投资行为带来的风险。

保监会副主席梁涛稍早称，将把防范风险摆在突出位置，绝不允许保险公司成为内部控制人的“融资平台”，不能使保险成为少数投机者短时间内聚敛巨额财富的工具，不能把保险办成“富豪俱乐部”。（完）

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