中国保监会称严厉打击险资短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为

路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为。

保监会在国新办新闻发布会上发布的新闻稿并指出，2017年还要进一步规范保险产品发展，着力解决个别公司中短存续期产品和万能险产品占比过高的问题，遏制激进定价和不合理高结算利率的行为。

“坚决守住风险底线。从整体面上看，保险业风险总体可控，”新闻稿提供数据显示，2016年末保险公司整体偿付能力充足率达到247%，远高于100%的警戒线，保险保障基金余额达942亿元，“行业没有出现大的风险事件。”

在2017年重点工作方面，保监会表示，今年还要进一步完善保险公司治理结构监管，强化关联交易监管、股权监管、股东穿透监管以及资本真实性监管等。

同时，继续深化重点领域改革，今年将支持有条件的保险机构在境外设立营业性机构及代表处，积极审慎推动保险机构“走出去”；有序推进条款费率改革，稳步推进意外险定价机制改革。

“稳步实施资金运用改革，引导保险资金坚持价值投资、长期投资、稳健投资原则，做友好投资人，与实体产业优势互补、和谐共赢，”新闻稿称。

保监会提出，要推动保险业更好服务经济社会发展，支持“三去一降一补”，扩大短期出口信用保险规模，引导更多保险资金投入“一带一路”等国家重大战略项目建设；并全力做好大病扶贫、产业扶贫等。

截至2016年末，保险资金运用余额达到13.4万亿元人民币；险资通过基础设施投资计划等产品，以及通过投资未上市股权、不动产、信托等方式直接服务实体经济和国家战略超过四万亿元。

2016年全国保费收入达到3.1万亿元，同比增长27.5%；保险业总资产达到15.1万亿元，较年初增长22%，净资产达到1.72万亿元。

保监会本月发布数据显示，2016年保险行业实现投资收益7,071.13亿元人民币，投资收益率为5.66%，较上年下降近两个百分点；保险行业经营利润约2,000亿元，同比下降近三成。

中国保监会副主席陈文辉此前撰文称，首先保险应以风险保障和长期储蓄类业务为主，短期理财类业务为辅；其次，保险资金运用应以固定收益类或类固定收益类业务为主，股权、股票、基金等非固定收益业务为辅；最后，股权投资应以财务投资为主，以战略投资为辅。（完）