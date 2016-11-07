中国保监会确认险资可投境内同业存单与大额存单 纳入银行存款管理

路透北京11月7日 - 中国保监会周一回复路透电话咨询称，日前发文允许保险资金投资境内依法发行的同业存单和大额存单，并纳入银行存款管理。

保监会新闻处人士并称，此举是为了扩大险资投资途径。

“大额存单、同业存款是近两年才出现的新的产品，增加一些投资渠道，”该人士称。

安信证券首席非银分析师赵湘怀对此评论称，此举主要目的是为了丰富保险资金的安全投资品种，解决保险资产荒的问题，“保险投资的品种也在放开。”

上海清算所统计数据显示，今年1-10月同业存单累计发行12,542只，累计发行规模为10.53万亿元，较上年全年的5.30万亿元大幅增长。

2016年6月，银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围，扩大至经2016年合格审慎评估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员，机构个数由643家扩大至1,556家；大额存单发行机构个数，由243家扩大至315家。（完）