中国保监会确认险资可投境内同业存单与大额存单 纳入银行存款管理

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京11月7日 - 中国保监会周一回复路透电话咨询称，日前发文允许保险资金投资境内依法发行的同业存单和大额存单，并纳入银行存款管理。
保监会新闻处人士并称，此举是为了扩大险资投资途径。
“大额存单、同业存款是近两年才出现的新的产品，增加一些投资渠道，”该人士称。
安信证券首席非银分析师赵湘怀对此评论称，此举主要目的是为了丰富保险资金的安全投资品种，解决保险资产荒的问题，“保险投资的品种也在放开。”
上海清算所统计数据显示，今年1-10月同业存单累计发行12,542只，累计发行规模为10.53万亿元，较上年全年的5.30万亿元大幅增长。
2016年6月，银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围，扩大至经2016年合格审慎评估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员，机构个数由643家扩大至1,556家；大额存单发行机构个数，由243家扩大至315家。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。