中国保监会认可7家评级机构的能力

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月18日 - 中国保险监督管理委员会日前发布公告称，认可大公国际、东方金诚国际等7家信用评级机构的能力。业内人士人士解读称，这或意味着由此7家机构做外部信用评级的债券，保险资金可以投资。
保监会此次认可评级能力的7家机构包括：大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司。
“（公告）说明这七家机构合规，鹏元评级的债，保险资金就不能买，因为合规性就过不了，”上海一大型保险公司信用研究员称。
之前为深圳证监局公开警示的鹏元资信评估公司，确未在认可之列。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。