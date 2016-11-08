中国保监会明确险资可投同业和大额存单 但配置热情料不高（更新版）

(新增更多评论)

路透北京11月7日 - 中国保监会明确将同业存单和大额存单纳入保险资金投资范围，以扩大险资配置空间。但市场人士认为，此文只是监管口径的进一步明确，鉴于同业存单和大额存单收益率普遍较低，业界对此配置热情料不高。

保监会周一回复路透电话咨询称，日前发文扩大保险资金投资范围，允许险资投资境内依法发行的同业存单和大额存单，并纳入银行存款管理。

“大额存单、同业存款是近两年才出现的新的产品，增加一些投资渠道，”保监会新闻处人士称，此举是为了扩大险资投资途径。

不过，某银行系保险资管人士指出，此前保险资金也可以投资大额存单和同业存单，只是同业存单需要相应的拆借资格而未开展；在管理方面，以前也是按照银行存款进行管理，这个通知只是明确监管口径。

多位分析人士认为，由于存单的投资收益较低，这对保险投资并非实质利好。

“对保险公司来讲几乎没影响，”某大型保险公司固定收益投资经理称，“对我来讲，同业存单和大额存单只是一个投资品种，在我的投资组合里几乎没有...利率一般也比较低。”

他并指出，同业存单主要还是资金管理的需要，满足银行之间或者与其他金融类公司之间的资金拆借需求，从投资角度来讲没有太大价值。

北京地区某保险资管人士亦表示，之前保险就可以投资同业存单与大额存单，但因收益不高所以投资热情有限。

上海清算所统计数据显示，今年1-10月同业存单累计发行12,542只，累计发行规模为10.53万亿元人民币，较上年全年的5.30万亿元大幅增长。中国货币网最新数据显示，六个月、评级AAA+的同业存单收益率周一最新报3%，一年期报3.05%。

保监会此前称，受中国资本市场低迷且监管政策趋紧影响，中国保险业前三季度资金运用收益率同比续降，预计利润总额同比下降35.68%，但降幅较上半年收窄；行业资金运用收益率3.95%，同比下降1.97个百分点。（完）