中国保监会明确险资可投同业和大额存单 但配置热情料不高（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京11月7日 - 中国保监会明确将同业存单和大额存单纳入保险资金投资范围，以扩大险资配置空间。但市场人士认为，此文只是监管口径的进一步明确，鉴于同业存单和大额存单收益率普遍较低，业界对此配置热情料不高。
保监会周一回复路透电话咨询称，日前发文扩大保险资金投资范围，允许险资投资境内依法发行的同业存单和大额存单，并纳入银行存款管理。
“大额存单、同业存款是近两年才出现的新的产品，增加一些投资渠道，”保监会新闻处人士称，此举是为了扩大险资投资途径。
不过，某银行系保险资管人士指出，此前保险资金也可以投资大额存单和同业存单，只是同业存单需要相应的拆借资格而未开展；在管理方面，以前也是按照银行存款进行管理，这个通知只是明确监管口径。
多位分析人士认为，由于存单的投资收益较低，这对保险投资并非实质利好。
“对保险公司来讲几乎没影响，”某大型保险公司固定收益投资经理称，“对我来讲，同业存单和大额存单只是一个投资品种，在我的投资组合里几乎没有...利率一般也比较低。”
他并指出，同业存单主要还是资金管理的需要，满足银行之间或者与其他金融类公司之间的资金拆借需求，从投资角度来讲没有太大价值。
北京地区某保险资管人士亦表示，之前保险就可以投资同业存单与大额存单，但因收益不高所以投资热情有限。
上海清算所统计数据显示，今年1-10月同业存单累计发行12,542只，累计发行规模为10.53万亿元人民币，较上年全年的5.30万亿元大幅增长。中国货币网最新数据显示，六个月、评级AAA+的同业存单收益率周一最新报3%，一年期报3.05%。
保监会此前称，受中国资本市场低迷且监管政策趋紧影响，中国保险业前三季度资金运用收益率同比续降，预计利润总额同比下降35.68%，但降幅较上半年收窄；行业资金运用收益率3.95%，同比下降1.97个百分点。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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