中国保监会力推险资助力新型城镇化

路透上海4月15日 -中国保监会近日出台保险业服务新型城镇化的指导意见，对此保监会副主席王祖继表示，保险资金将探索优先股等新型投资工具和方式，满足基础设施建设多元化的融资需求。

新华社援引他称，预计“十二五”(2011-2015年)末，通过股权、不动产投资等方式，直接为城镇化发展提供资金占保险资金总量的10%-20%，总规模将达到1.02-2.04万亿元人民币。

王祖继表示，按照目前保险资产配置结构和发展趋势估计，“十二五”末，保险资金将通过债券、股票等方式间接为城镇化发展提供资金，预计占保险资金总量的60%-70%，总体规模将达到6.12-7.14万亿元。

他并指出，下一步，保险业要充分发挥资金融通功能，创新新型城镇化的金融支持形态，加大保险资金投资基础设施建设和运营力度；积极支持铁路、生活垃圾处理、公共交通系统、城市配电网等基础设施建设；加大基础设施债权投资计划发展力度。

同时，还将鼓励保险资金支持民生项目建设，参与养老养生、医疗健康等产业的投资运营，积极争取投资税收优惠政策。引导保险机构完善投资保障性住房项目、棚户区改造的有效商业模式。还将深化资金运用市场化改革，探索保险资金投资市政债券等新型融资工具，支持建立多元可持续的新型城镇化建设资金保障机制。

保监会昨日发布《保险业服务新型城镇化发展的指导意见》，提出了保险业服务新型城镇化的六方面重点措施。具体包括：统筹发展商业养老和医疗健康保险、深化资金运用改革，创新资金运用形式；推进政府采购保险产品和服务，发展与公众利益密切相关的责任保险；健全农业保险服务体系；建立以保险企业为主体、新型城镇化市场需求为导向、适度监管政策激励为推动的保险创新机制等。

对此，王祖继认为，保险资金具有规模大、期限长、稳定性强、融资成本相对低廉的特点，契合了城镇化进程中基础设施等长期项目的资金需求。近年来，保险资金在支持城镇基础设施建设方面取得了积极成效，包括推动基础设施投资试点、开展不动产投资、债券投资等。

“目前保险机构已投资上海、天津、武汉、南京和重庆等城市的保障房项目，拟投资金额达929亿元。共有五家保险机构投资10个养老社区项目，预计总投资153亿元。”他表示。（完）

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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