中国保监会官员称绝不允许保险公司成为内部控制人的融资平台

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月28日 - 近来监管动作频频的中国保监会再度发声，上证报周三报导援引该会副主席梁涛强调，保监会将始终把防范风险摆在突出位置，绝不允许保险公司成为内部控制人的“融资平台”，不能使保险成为少数投机者短时间内聚敛巨额财富的工具，不能把保险办成“富豪俱乐部”。
12月以来，保监会先后做出暂停前海人寿万能险业务、计划修订险企股权管理办法、收紧新许可证发放、强化互联网保险专项整治等多项动作，以降低部分业者的激进经营和投资行为带来的风险。
针对中央经济工作会议确保不发生系统性金融风险的要求，梁涛表示，保监会将继续锚定正确方向，做实“保险业姓保，保监会姓监”。
他并指出，要发挥保险资金作为长期资金的优势，大力发展科技保险、首台（套）重大技术装备保险以及信用保证保险等业务，推进融资模式和增信机制创新，助推解决中小微企业“融资难、融资贵”的难题，有效发挥保险服务实体经济的优势。
新华社此前报导，从2013年开始，安邦、生命人寿等险企即开始频频举牌上市公司，包括地产行业龙头企业在内，低估值蓝筹股成为主要增持对象。据不完全统计，截至今年11月底，保险资金在A股举牌投资布局了约120家上市公司，险资如此举措，在A股历史上也较为罕见。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。