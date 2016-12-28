中国保监会官员称绝不允许保险公司成为内部控制人的融资平台

路透上海12月28日 - 近来监管动作频频的中国保监会再度发声，上证报周三报导援引该会副主席梁涛强调，保监会将始终把防范风险摆在突出位置，绝不允许保险公司成为内部控制人的“融资平台”，不能使保险成为少数投机者短时间内聚敛巨额财富的工具，不能把保险办成“富豪俱乐部”。

12月以来，保监会先后做出暂停前海人寿万能险业务、计划修订险企股权管理办法、收紧新许可证发放、强化互联网保险专项整治等多项动作，以降低部分业者的激进经营和投资行为带来的风险。

针对中央经济工作会议确保不发生系统性金融风险的要求，梁涛表示，保监会将继续锚定正确方向，做实“保险业姓保，保监会姓监”。

他并指出，要发挥保险资金作为长期资金的优势，大力发展科技保险、首台（套）重大技术装备保险以及信用保证保险等业务，推进融资模式和增信机制创新，助推解决中小微企业“融资难、融资贵”的难题，有效发挥保险服务实体经济的优势。

新华社此前报导，从2013年开始，安邦、生命人寿等险企即开始频频举牌上市公司，包括地产行业龙头企业在内，低估值蓝筹股成为主要增持对象。据不完全统计，截至今年11月底，保险资金在A股举牌投资布局了约120家上市公司，险资如此举措，在A股历史上也较为罕见。(完)