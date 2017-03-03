中国1月原保险保费收入8,553亿元 同比增长34.1%--保监会

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
保监会网站发布新闻稿并称，1月保险资金运用余额138,768.16亿元，较年初增长3.63%。其中，银行存款占比19.68%；债券占比32.12%；股票和证券投资基金，占比12.86%；其他投资占比35.34%。
分项数据显示，1月产险公司原保险保费收入1,036.08亿元,同比增长5.77%；寿险公司原保险保费收入7,517.32亿元，同比增长39.28%。
此外，2017年1月赔款和给付支出1,277.29亿元，同比增长26.14% 。总资产157,653.55亿元，较年初增长4.29% ；净资产17,536.10亿元，较年初增长1.71%。
中国保监会主席项俊波此前表示，去年全国保费收入从2011年的1.4万亿元人民币增长到2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%；行业净资产从2011年的5,566亿元增加到2016年11月底的1.76万亿元。2017年将坚持“保险业姓保、保监会姓监”，从严从实加强监管履责，把防控风险放到更加重要的位置。（完）
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(发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
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