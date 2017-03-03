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中国财经 | 2017年 3月 3日 星期五 08:55 BJT

中国1月原保险保费收入8,553亿元 同比增长34.1%--保监会

路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。

保监会网站发布新闻稿并称，1月保险资金运用余额138,768.16亿元，较年初增长3.63%。其中，银行存款占比19.68%；债券占比32.12%；股票和证券投资基金，占比12.86%；其他投资占比35.34%。

分项数据显示，1月产险公司原保险保费收入1,036.08亿元,同比增长5.77%；寿险公司原保险保费收入7,517.32亿元，同比增长39.28%。

此外，2017年1月赔款和给付支出1,277.29亿元，同比增长26.14% 。总资产157,653.55亿元，较年初增长4.29% ；净资产17,536.10亿元，较年初增长1.71%。

中国保监会主席项俊波此前表示，去年全国保费收入从2011年的1.4万亿元人民币增长到2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%；行业净资产从2011年的5,566亿元增加到2016年11月底的1.76万亿元。2017年将坚持“保险业姓保、保监会姓监”，从严从实加强监管履责，把防控风险放到更加重要的位置。（完）

欲览详情，请点击中国保监会网站链接 here

(发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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