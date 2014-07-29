保监会拟根据风险实质指引保险集团并表监管

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月29日 - 中国保监会发文表示，拟根据“实质重于形式”的原则，以控制为基础，兼顾风险相关性，指引保险集团进行并表监管。
保监会周一下发《保险集团并表监管指引（征求意见稿）》称，保险集团公司控制的保险集团成员公司要纳入保险集团并表监管范围。
此外，被投资资产规模占保险集团整体资产比例较小，但风险足以对保险集团的财务状况及风险水平造成重大影响，以及产生的合规风险、声誉风险造成的危害和损失足以对保险集团的声誉造成重大影响的机构，也纳入并表监管。
并表监管是在单一法人监管的基础上，对保险集团的资本、财务以及风险进行全面和持续的监管，识别、计量、监控和评估保险集团的总体风险状况。
保监会此前发布通知，正式对险资投资信托产品进行规范。规定保险投资不得投资单一信托计划，不得投资基础资产属于国家明令禁止行业或产业的信托计划；还对受托人划定门槛，包括受托人上年末经审计的净资产不低于30亿元。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。