焦点：中国万能险紧箍咒当头 保险“本姓”能否抗衡投资“本性”？

作者 马蓉

路透北京9月7日 - 以万能险为代表的中短期人身险产品已成为中国中小型保险公司迅速做大规模的捷径，并成为他们近期重仓股市的主要资金来源。为防范风险，中国保监会最新发文为该类产品带上紧箍咒，要求其回归保险本质，杜绝人身险异化为短期理财。

业内人士认为，新规短期将对万能险规模造成一定冲击，但长期需求仍存；而中小险企依然有动力靠此扩充保费规模，万能险的投资“本性”难移。

“其实是更严格了，以前只是一个方向，现在把细节具体怎样做都规定好了。”复旦大学经济学院风险管理与保险学系主任陈冬梅表示，“监管层把规模往下压，还是希望保险回归风险保障，理财功能也有，但不是主要的。”

万能险自2012年起走俏，安邦、生命、前海等中小险企通过销售高现价万能险迅速做大保费规模，而为覆盖负债端成本及应对资产荒压力，其将资金投入到股市，经营风险与日俱增。

继3月规范中短存续期人身险产品后，中国保监会周二再度收紧该类产品监管。自明年1月起，对于投资连结保险产品、变额年金保险产品，应按照中短存续期产品的定义要求进行评估和报告；保险公司不得将终身寿险、年金保险、护理保险设计成中短存续期产品。

业内人士指出，保监会新规完善实际结算利率管理，并进一步细化中短存续期产品规模占比。这有利于推动此类产品占比高的险企调整业务结构，降低“短钱长配”风险。

“结算利率管理是为了防范竞争的，如果实际投资收益水平连续三个月都低于结算水平，实际是不可持续的。”太平洋人寿总精算师陈秀娟称，“这主要是为遏制行业一些比较激进的行为，从长远来看，也是为了规避销售方面给客户带来的不合理预期。”

中金公司研报指出，当前市场上高现价万能险利率在4%-8%左右；对于存续期在一年的高现价万能险，加上1.5%-2.5%银保渠道成本，总负债端成本为6%-9%。

“现在除了权益类基本没有这样投资收益率的东西存在了。”某保险公司资管人士指出，“大部分险资投资固收也只能靠一些策略往这个方向靠，但正常情况下通过拉长久期、波段操作、增加杠杆，也不一定能覆盖到6%。”

中国保监会主席项俊波此前曾指出，保险是风险管理者，绝不是风险制造者，一些股东企图把保险作为单一融资平台，保监会将旗帜鲜明地站在维护和保护消费者一面，对这样的大股东依法依规惩治，绝不给不真心做保险、只想浑水摸鱼的人可乘之机。

**投资“本性”难改**

在中短存续期产品的规模方面，保监会进一步细化未来几年该业务规模占比，以鼓励此类业务占比较高的险企进行业务结构调整，回归保险姓“保”主题，弱化理财功能。

保监会于今年3月下发的规范中短存续期人身保险产品的通知仅指出，期限在1-3年（不含）的销售规模在三年内按照总体限额的90%、70%、50%逐年缩减，三年后控制在总体限额的50%以内。

而此次通知中，保监会明确要求自2019年开始，中短存续期业务占比不得超过50%，2020年和2021年进一步降至40%和30%。

陈秀娟表示，“中短存续期产品占比较大的公司需要调整其业务结构，可以做（中短存续期业务），但不能只做这样的业务。”

保监会人身保险监管部主任袁序成此前指出，资产负债错配导致的“短钱长用”以及流动性是中短存续期产品的主要风险点，部分险企此类产品规模占比高达90%。

尽管监管以保险的“保”字当头为万能险发展套上“紧箍咒”，但业内人士指出，长期看，万能险理财需求仍存，中小险企也将靠此扩充保费规模，以强化资金运作。

“业内是收紧了，但我们也得准备（万能险）啊。”某财险资管部人士表示，该公司已经申报再保险及人寿险公司，打造保险集团，并准备通过万能险做大保费规模，“保险不赚钱，真正的还是得靠资金运用，...多管齐下，多资金来源。”

他并坦承，这或会偏离保险本质，但险企发展初期都需如此，承保投资双轮驱动；初期用负债驱动资产，后期资产驱动负债，而规模做大也可以分摊成本。

前述保险公司资管人士也指出，现在万能险更多反应的是市场对理财的需求，这次提高保障属性后，万能险可能面临一定冲击。

“短期内应该是不如以前好卖了，长期的话，就不好说了。”他较隐晦地说，“但万能险也是寿险，和人口结构有很大关系，这个倒是大概可以判定。”（完）